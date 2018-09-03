韓男星患「灰姑娘記憶障礙」 睡醒就忘昨日記憶

2018年09月03日 16:15 時報周刊 張毓琪

韓國男星崔振赫暨《隧道》後睽違一年最新力作《馬成的喜悅》5日首播，該劇描述患有失憶症的天才醫生與過氣女演員的愛情故事。186公分的崔振赫與160公分的宋罡昀這對男女 主角的身高差距，被網友封今年秋天最讓人心動的螢幕情侶。

崔振赫透露，這是《隧道》播畢後，久違與觀眾的問候，對於這次終於能演到最想演的角色，心情十分激動與萬分的期待。他去年年底時就收到《馬成的喜悅》提案，直到半年後才確定出演，在這個過程中，他不斷研讀劇本，並積極參與內容和人物角色構造的討論。宋罡昀則回憶起眾演員第一次讀本的狀態，形容當時大夥的氣氛很好，相信播出時，觀眾可以看到他們有趣的演出。

除崔振赫與宋昰昀擔綱主演外，前INFINITE團員Hoya也是主要演員之一，劇中飾演崔振赫的堂弟，視宋昰昀為初戀對象。這也是他在1月結束《Two Cops》的拍攝後，2月發表了solo專輯《Shower》，再次回歸演員身份。

《馬成的喜悅》描述睡了一覺就會忘記昨天記憶，患有短期記憶喪失症（灰姑娘記憶障礙）的天才醫生與過氣淪為打工女的女明星墜入荒唐而心動、陌生而美麗的愛情故事。該劇9月5日起每周三、四晚上十點在KKTV 與韓國同步播出。

(時報周刊)