踩在石雕創作的蒺藜地 雕魚馳名林慶宗慶幸兒子承衣缽

花蓮石雕家林慶宗（右）指導兒子林恩丞如何下刀雕刻。（范振和攝）

友善列印
中時
范振和
花蓮石雕家林慶宗一生以魚為創作發想對象。（范振和攝）
花蓮石雕家林慶宗工作室擺滿了石雕模與作品。（范振和攝）

一生以魚為創作主題的石雕家林慶宗，23年來運用多樣化的石材，創作各種或具象或抽象的石雕魚，踩在創作的蒺藜地上，正愁後繼無人，他的兒子林恩丞願意接承石雕衣缽。

花蓮近海，溪河也多，各種魚種多，54歲林慶宗早期在石雕創作出現瓶頸時，就是喜歡到人煙罕至的溪河垂釣，欣賞風景療癒效果奇佳，認識魚的習性後，讓他更能掌控下刀的火候和角度，如今已是遠近馳名的魚雕家。

林慶宗說，花蓮硬砂岩、蛇紋石、墨玉等各種硬度不同的材質，他都嘗試過，但受到開採影響，國內石材來源有限，因而如要創作大件藝術品，會採用越南白，大陸晚霞紅、美國花豹石等，也會派上用場。

林慶宗雕塑的鯨魚、石斑魚、海豚等，有的具象作品維妙維肖，有的寫意作品，表達出對生態的關懷，總能讓人吟詠再三。最近在新竹火車站前私人大樓庭院安裝完成的「樂音無垠」，撥弄著悠揚的線條，宛如奏起磅礡的交響樂，這是少數不是魚雕的傑作。

27歲的兒子林恩丞原本在軍中服務，去年返鄉主動請求當助手學習石雕，第1天就被機具割傷，操作粗重的機具，處理厚重的石材，再累也不敢說。

林慶宗想傳授林恩丞畢生功夫，在吉安鄉建國路底的工作室，室內戶外擺滿了模型與實體，都是林恩丞創作過程中的素材。「我也知道雕石頭很辛苦，希望有朝一日能像老爸一樣，呼吸石塵間，可以辛苦一陣子，不要痛苦一輩子！」

(中時 )

專機載楊偉中遺體回台須千萬元 … 布袋戲下鄉公演 林明溱露一手

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。