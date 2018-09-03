踩在石雕創作的蒺藜地 雕魚馳名林慶宗慶幸兒子承衣缽

2018年09月03日 16:23 中時 范振和

花蓮石雕家林慶宗一生以魚為創作發想對象。（范振和攝）

花蓮石雕家林慶宗工作室擺滿了石雕模與作品。（范振和攝）

一生以魚為創作主題的石雕家林慶宗，23年來運用多樣化的石材，創作各種或具象或抽象的石雕魚，踩在創作的蒺藜地上，正愁後繼無人，他的兒子林恩丞願意接承石雕衣缽。

花蓮近海，溪河也多，各種魚種多，54歲林慶宗早期在石雕創作出現瓶頸時，就是喜歡到人煙罕至的溪河垂釣，欣賞風景療癒效果奇佳，認識魚的習性後，讓他更能掌控下刀的火候和角度，如今已是遠近馳名的魚雕家。

林慶宗說，花蓮硬砂岩、蛇紋石、墨玉等各種硬度不同的材質，他都嘗試過，但受到開採影響，國內石材來源有限，因而如要創作大件藝術品，會採用越南白，大陸晚霞紅、美國花豹石等，也會派上用場。

林慶宗雕塑的鯨魚、石斑魚、海豚等，有的具象作品維妙維肖，有的寫意作品，表達出對生態的關懷，總能讓人吟詠再三。最近在新竹火車站前私人大樓庭院安裝完成的「樂音無垠」，撥弄著悠揚的線條，宛如奏起磅礡的交響樂，這是少數不是魚雕的傑作。

27歲的兒子林恩丞原本在軍中服務，去年返鄉主動請求當助手學習石雕，第1天就被機具割傷，操作粗重的機具，處理厚重的石材，再累也不敢說。

林慶宗想傳授林恩丞畢生功夫，在吉安鄉建國路底的工作室，室內戶外擺滿了模型與實體，都是林恩丞創作過程中的素材。「我也知道雕石頭很辛苦，希望有朝一日能像老爸一樣，呼吸石塵間，可以辛苦一陣子，不要痛苦一輩子！」

(中時 )