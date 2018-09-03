手持小電扇抽檢9成不合格 2件過熱爆炸

2018年09月03日 16:38 中時 游昇俯

「HANDY FAN」多功能便攜風扇鋰電池測試時，短短3分鐘內就短路起火爆炸。（消保處提供）

天氣炎熱，民眾常隨身攜帶消暑的小電扇，卻有爆炸疑慮。行政院消保處抽查市售25件商品，近9成商品標示不合格，有2件長時間使用溫度過高，甚至在進行鋰電池測試時，短短3分鐘內就短路起火爆炸。

消保處抽查內含二次鋰電池（充電式）的小風扇，於今年六、七月於台北市、桃園市、雲縣、台東縣及網路隨機購買25件樣本，其中，有2件品質檢測不符規定。

在台北地下街加利利商行購得的「SEMA」摺疊迷你風扇，溫升測試不合格，有絕緣不足、溫度過高情形。另外一件於露天拍賣嘟嘟屋科技購得的「HANDY FAN」多功能便攜風扇，則是外部短路測試不合格，在進行鋰電池充電測試時，竟出現短路，短短3分鐘內就起火爆炸。消保處與經濟部標檢局已要求商品下架，並交由地方政府查處。

消保處消保官張英美表示，目前獨立販售的二次鋰電池已納管，屬於應施測項目，但對於小電扇、小檯燈等電器內裝的鋰電池，卻仍未納管，形成安全漏洞，呼籲主管機關納管，並要求標示額定電壓、容量限制等。

張英美說，因小電扇內的電池未納管，目前依《消保法》處理，請業者下架，若未下架可開罰6萬至150萬元罰鍰；呼籲消費者選購商品，沒有驗證標章、製造商、進口商名稱，及繁體中文使用方法的商品，就不要購買。

此外，此次抽檢，商品標示有21件不合格，包括未以中文標示品名，無標示製造年份、製造號碼，無標示製造商、進口商資訊等。廢棄物清理項目也有20件不合格，包括未標示回收標誌及「廢電池請回收」字樣，以及未依法申報電池營業量、進口量及繳納回收清除處理費等。

(中時 )