吳音寧堅持不到議會備詢 陳景峻酸：請神容易送神難

2018年09月03日 16:35 中時 陳燕珩

北農總經理吳音寧爭議不斷，近期又為市場改建案與北市府隔空交火，就連民進黨議員都盼吳到議會備詢講清楚，但吳仍堅持不要。台北市長柯文哲3日在議會強調，既然北市府、農委會都認為吳應該備詢，剩下就是她的問題了；北農董事長、副市長陳景峻則酸溜溜說「請神容易送神難」，諷吳可能以為自己是神。

北市議員童仲彥今在議會總質詢表示，外界都說柯文哲今年連任就是「台灣最大尾」，但現在似乎有人「更大尾」，今天他特別拜託吳音寧來備詢，但軟硬兼施都沒用，她還是堅持不出席，難道真的要拜託蔡英文總統才請得動她？

柯文哲無奈說，他認為吳音寧應出席議會備詢，農委會也這樣說，所以剩下的就是吳自己的問題了。

陳景峻強調，吳音寧是政治任命，政務官本來就要接受議會質詢，早就跟北農辦公室講過了，之前連續3周參加行政院會，他不斷向農委會主委林聰賢強調，議會就要開議了，吳不來備詢會影響市政推動、社會觀感，終於最後一次林回稱已溝通過、會請吳來備詢，但不知她今天為何還是沒出現。

陳景峻忍不住感嘆，真是「請神容易送神難」，童聽聞直問吳音寧是神？陳酸說，「不知道，她可能認為自己是神。」

至於民進黨議員簡舒培日前質詢指出，吳音寧提出第一果菜市場改建案，明明比市府版省11億卻不被採用，質疑是「擋人財路」才被打槍，童今諷這是民進黨新潮流跟吳在「裡應外合」。對此，柯文哲表示，如果吳有意見就進來講，市府每天都在開會，有重要問題可以「掛急診」優先討論，怎麼會直接在議會這樣質詢，覺得很奇怪。

(中時 )