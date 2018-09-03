紅斑性狼瘡合併肺出血險要命 北榮「洗肺」揪病因

支氣管鏡肺沖洗術（ＢＡＬ）。圖北榮提供

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43歲的楊先生不明原因體重急速下降，甚至突發要命症狀緊急就醫，確診為全身性紅斑性狼瘡合併肺出血，為了找出確切造成肺出血的原因，接受俗稱「洗肺」的支氣管鏡肺泡沖洗術揪病因，果然在抽出來的檢體中發現了巨細胞病毒感染，在醫療團隊對症下藥之後，經住院治療30天順利復原。

全身性紅斑性狼瘡合併肺出血十分棘手，台北榮總內科部過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，全世界此病死亡率高達三分之一，台北榮總透過「洗肺」來抓出病灶，再進一步治療，讓存活率達71%，技術獨步全球。

蔡長祐表示，紅斑性狼瘡患者容易因免疫問題造成肺部感染，併發致命率極高的嚴重肺出血，但過去單靠胸部Ｘ光與斷層掃瞄，病因不易查明，治療僅能亂槍打鳥；另外像是巨細胞病毒、肺囊蟲病、格蘭式陰性菌等感染，也可能延長病程或導致惡化，偏偏傳統影像檢查有如「隔靴搔癢」對深層的病因診斷極為困難，

蔡長祐形容，「洗肺」是不入虎穴焉得虎子，透過內室鏡施行支氣管鏡肺沖洗術（ＢＡＬ），直接用無菌生理食鹽水沖洗病變部位，並回收採集檢體，確定病灶後，即能搶得治療先機。除了紅斑性狼瘡，北榮還運用在臟器移植、肝硬化、癌症等造成與肺出血的相關併發症。

以楊先生為例，台北榮總內科部過敏免疫風濕科主治醫師賴建志說，在抽出來的檢體中發現了巨細胞病毒感染，該病毒致死率高達50%，尤其是自體免疫系統異常的病人，致死率更高於正常人，在發現真正原因後，醫療團隊才有辦法擬定最佳治療計畫。

(中時 )

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