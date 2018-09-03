郭子乾率《全民》原班人馬 明年演舞台劇《悶鍋出任務》

2018年09月03日 16:53 旺報 廖慧娟

曾紅遍兩岸，甚至是華人圈最紅的政治娛樂節目《全民亂講之全民大悶鍋》原班人馬再集合，升格當製作人的郭子乾率領曾共度數年歲月的「家屬」九孔、吳怡霈、唐從聖、納豆、洪都拉斯等人，今天（9月3日）扮成時下熱門清宮劇《延禧攻略》主角，共同宣布明年1月3日至6日在台北城市舞台上演《悶鍋出任務》舞台劇，以一貫詼諧詮釋方式，整理、針砭2018年的重要時事。

從2004年《2100全民亂講》、《全民最大黨》、《全民大悶鍋》到2013年播完的《全民大新聞》，節目中培育、捧紅多位演員，包括郭子乾、邰智源、九孔、許傑輝、唐從聖（從從）、洪都拉斯、阿Ken、納豆、白雲、寇乃馨、林立青、馮媛甄、狄志杰、張兆志、壯壯、安心亞等人。

《全民》系列節目創始人、製作人王偉忠表示，這類節目是兩岸沒有的類型，10多年磨練，郭子乾等人演技紮實，納豆、阿Ken等人更從電視劇演到電影，九孔更因為參與大陸片《西虹市首富》，受到票房肯定，大家各有一片天，所以他特別自掏腰包，為大家量身打造正式的西服、禮服，讓大家在舞台劇中最後，著正裝、以藝術家的身份謝幕，接受觀眾的掌聲榮耀。

誠如納豆所說，《全民》班底們長時間天天在一起，每天排戲、錄影、吃便當，真的就是一家人，一起用餐的次數比和家人還多數倍，默契絕佳，節目結束時，大家都很不捨，所以「老王」（王偉忠）一叫，大家都回來了。

此語一出，號稱台前幕後都上演精采「宮鬥」的郭子乾、從從、吳怡霈、九孔、洪都拉斯立刻毫不留情，吐槽納豆：「露馬腳了，居然喊偉忠哥『老王』！」納豆這才發現說錯話，努力辯解，但眾家「好友」不給他機會，還落井下石掀他的底，王偉忠也作勢要掐納豆，害納豆急出一頭汗，也引爆現場笑聲。

郭子乾表示，大家都有工作要忙，尤其靠近2018年底、2019年初，大家都已接到許多尾牙及跨年表演，排練時間緊湊，以九孔為例，要先當任賢齊演唱會嘉賓，明年1月2日再從安徽合肥趕回來參加總彩排，非常辛苦。

2個小時的東森劇場《悶鍋出任務》舞台劇中，每個人都要扮演至少5個角色，除了更考驗舞台改妝、換戲服的精準與快捷；吳怡霈、從從一致表示以前錄影，每個角色改造型，妝髮至少1個小時，要在舞台劇中做到20多個角色即時變換，真的考驗幕後團隊。

王偉忠也透露，邰智源因為忙工作，不克參加，但他目前還在約邰智源吃飯、討論此事；由於《悶鍋出任務》融入時事，每天的劇本及角色不同，或許邰智源可以像阿Ken一樣，有空檔時，可以客串演出數場，如何融入，還需研究。

(旺報 )