吳昆財盼推「三自運動」 自己的課綱自己救、自己寫、自己教

2018年09月03日 17:11 旺報 簡立欣

「反去中歷史課綱連署」活動獲得不少建中、北一女、師大附中文史教師支持，發起人吳昆財教授和朋友集思廣益，提出「三自運動」構想，希望成立一個歷史教學網路平台，把教育部不教的中國歷史「自己救、自己寫、自己教」，由有心的歷史教師來上課；但他也強調這一定要集合眾人之力，不是他一人能做到。

吳昆財說，其實這次的連署已經超出「歷史教育」這個點，而跨到很多他原本也沒想到的層面。像是課綱編撰倉促的最直接「受害者」教科書業者就非常不滿，有自然科的教科書編輯也來連署，表示即使不論意識形態，課綱的訂定過程都違反程序。「哪有先偷偷給業者課綱草案，叫人家趕快編；然後等定稿出來後改一堆，又限期要業者改的道理？」教育部不能吃定了教科書出版社敢怒不敢言的心態，自己違反程序在先，逍遙法內。

「民氣可用，課綱之怒已經延燒到點、線、面！」吳昆財說，他和朋友討論，想要提出一個「三自運動」：自己的課綱自己救，自己的課本自己寫，自己的課本自己教。「去年國文課綱連署有120位教授，我們這份連署的教授絕對超過100人！還有許多建中、北一女中、師大附中等高中的歷史教師，有現任也有退休，這是很珍貴的資源。」

吳昆財說，他希望除了舉辦連署讓大家發聲之外，也能夠做一些更積極的事情，例如成立一個歷史教學平台，眾志成城，把中國歷史的脈絡好好地傳承下去。但這不是他一人能做到，一定要集合眾人之力，很希望邀集有志之士，為下一代的歷史教育打拼。

(旺報 )