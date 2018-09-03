「2018金門坑道音樂節」來了 9／6開放報名

2018年09月03日 17:08 中時 李金生

國寶級「豫劇皇后」王海玲將與大提琴家張正傑合體演出。（李金生攝）

大提琴家張正傑在維也納騎單車摔倒受傷，目前傷勢已經好轉，不會影響11月演出。（李金生攝）

邁入第10年的「金門坑道音樂節」，9月6日8時30分起開放網路報名。主辦單位金門國家公園管理處特別規畫重新聯結南洋與金門原鄉，洋溢思鄉情懷的演出內容，讓聽眾在翟山坑道的瀲灩水波與花崗岩壁的天然音箱中，屏息傾聽一種思想起的歷史跫音。

金管處為迎接深具傳承意義的10周年，11月3日活動首日將以黃自的<思鄉>揭開序幕，來回首10年足跡，特別邀請台灣第一女高音林惠珍，用清越高音詮釋出征戰士的思鄉情懷，並由大馬華僑新秀男高音丘越仁傳達金門先民遠赴南洋謀生，在茫茫大海中看著島影愈來愈模糊，心中無盡辛酸的吶喊。

次日節目則邀請國寶級「豫劇皇后」王海玲在「2018金門坑道音樂節10周年」呈現經典豫劇片段，讓豫劇在西方弦樂四重奏伴奏下，也有全新的國際化呈現，這也將是10周年最吸睛的亮點之一。

另外，也邀請樂界新星「神笛公主」吳佳蓁，帶來充滿東方韻味的演奏，並由小提琴家兼指揮林天吉、小提琴新秀陳維音、中提琴博士徐曉虹，與坑道音樂節藝術總監大提琴家張正傑合體演出，在坑道的環繞天然音箱中，一起碰撞出最扣人心弦的音符。

今年7月19日在維也納騎單車摔倒受傷的張正傑，在今天的坑道音樂節記者會中首度公開露面。目前，他的左手腕和無名指、中指還用紗布纏繞固定，情況已大致穩定，不會影響當天演出。

今年音樂節仍將舉辦6場，9月6日（星期四）上午8時30分起，全部採網路報名。民眾可從金門國家公園網站進入網路報名系統，洽詢專線：082-313185解說教育課董小姐。

(中時 )