孫協志媽槓前夫 指孕後被疑「不是他的種」

2018年09月03日 17:13 時報周刊 林彥君

孫協志出身單親家庭，他的媽媽孫麗鈞在和爸爸陳勝泉離婚後，媽媽一手將他扶養長大，63歲的孫麗鈞日前向媒體透露對前夫的總總不滿，3日孫麗鈞也發出聲明，指前夫年輕時是花心大蘿蔔，讓她忍無可忍決定離婚，她說：「陳連看一眼都懶，反而賴說不是他的種，頭也不回夠絕」。

以下是孫麗鈞聲明全文：

常吵架原因

陳年少輕狂花心大蘿蔔

自以為是青春鼓手好有行情

我屢次抓奸再床卻勸不聽

忍無可忍之下才決定離婚

爾後帶著7個月大肚子回娘家生

陳連看一眼都懶反而賴說不是他的種頭也不回夠絕

為了養孩子我付出唱歌賺錢養家

我帶著孩子邊唱邊跑場實為辛苦但再累為了孩子總是要唱下去

離婚後陳看到海報我在哪家歌廳唱

陳常跑到後台找我要錢週轉生活

當時想 希望他浪子回頭要養孩子的我只是給點費用

但左三年右三年的等等長期下來陳的桃花故事仍不間斷

我想很久應該這孽障結束了

動感演戲說唱主持多功能藝人當年藝名叫王莉是因紀念生父而取很紅

為了不讓陳再看海報又來要錢生活我改兩次名

最後演三花腳色戲劇中演花格格就此定型

於是我帶著孩子去新加坡海燕歌廳演唱逃離陳的糾葛

單親其間常被背後閒言閒語

如與人私生子或生活不檢我心很痛卻懶解釋

我在舞臺

只想努力工作賺錢

孩子隨寄養我母親

我仍每月回家陪伴兒子享天倫樂

辛苦總有回報

直到兒子長大後自己獨立生活我也從不干涉他

而我守住土生土長的家鄉供奉祖宗求保佑

只要家人活的快樂健康便是幸福了

(時報周刊)