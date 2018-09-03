中非合作論壇登場 習近平盼共築命運共同體

2018年09月03日 17:54 中時 陳柏廷

「中非合作論壇」開幕式今日下午在北京人民大會堂舉行。大陸國家主席習近平致詞時表示，陸非早已結成休戚與共的命運共同體，願同非洲人民共築更加緊密的陸非命運共同體。

習近平指出，大陸在合作中堅持真誠友好、平等相待，堅持做到「五不」，即：不干預非洲國家探索符合國情的發展道路，不干涉非洲內政，不把自己的意志強加於人，不在對非援助中附加任何政治條件，不在對非投資融資中謀取政治私利。

習近平強調，大陸始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者，支援擴大發展中國家在國際事務中的代表性和發言權，支持補強全球治理體系中的南方短板，支持彙聚南南合作的力量，推動全球治理體系更加平衡地反映大多數國家特別是發展中國家的意願和利益。

習近平稱，面對時代命題，大陸堅定不移堅持對外開放。面對世界經濟增長的不穩定性不確定性；堅持走開放融通、合作共贏之路，堅定維護開放型世界經濟和多邊貿易體制，反對保護主義、單邊主義，把自己囚於自我封閉的孤島沒有前途！

習近平還強調，陸非早已結成休戚與共的命運共同體。我們願同非洲人民心往一處想、勁往一處使，共築更加緊密的陸非命運共同體，為推動構建人類命運共同體樹立典範。

(中時 )