盧文文、盧文妃姊妹《雙藝》聯展 明道大學登場

2018年09月03日 17:44 中時 鐘武達

盧文文、盧文妃姊妹雙藝聯展，吸引許多關心藝術的各界到場共襄盛舉。（鐘武達攝）

盧文妃展出的襪子娃娃作品，充滿個人風格與特色。（鐘武達攝）

盧文妃展出的小農包。（鐘武達攝）

盧文文的木器彩繪與油畫作品，相當吸睛。（鐘武達攝）

姊妹「藝」起來！盧文文、盧文妃姊妹從小耳濡目染跟著無師自通的媽媽習畫，不僅養成對藝術的興趣，更積極投入木器彩繪與手縫拼布創作，明道大學3日邀請姊妹舉辦《雙藝》聯展，展出百餘件作品，相當吸睛。

盧文文說，媽媽年輕時愛繪畫，除了素描，還曾為戲院繪製電影看板，她因跟前跟後不知不覺也愛上這門藝術；盧文妃則表示，起初跟著姊姊學畫，後來想要走自己的風格，才投身手作藝術。

兩姊妹有藝術天分，卻苦於「無法靠藝術吃飯」，為此，兩人分別還到安親班與溪州公所幼兒園「帶小孩」，要創作只能利用閒暇時間 。儘管如此，因每件作品都是自己的創意與心血，除非有人訂製，否則全都是「非賣品」。

《雙藝》聯展即日起至26日止，展出超過百餘件作品，拼布作品有大型壁飾、手提包、零錢包、布偶、小書包、襪子娃娃、旗袍面紙袋，還有木器彩繪及油畫。開幕茶會，包括溪州鄉長黃盛祿、埤頭鄉民代表杜懿彩、達德商工校長許維純、溪州國小校長陳金煌等各界也都專程出席祝賀。

(中時 )