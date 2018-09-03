澳洲將成為F-35發動機亞太維修據點

2018年09月03日 17:37 中時電子報 江飛宇

F-35聯合打擊戰機的亞太地區維修廠確定設在澳洲昆士蘭，由澳洲的TAE 航太公司( TAE Aerospace)負責。該公司已在昆士蘭首府布里斯本附近的班達巴鎮(Bundamba)購買廠房，做為F-35的發動機F135的修復、維護和升級（MRO＆U）工廠。

澳洲防衛新聞(Australian defence)報導，F135是美國普惠公司(P&W)所製作，是當今推力最大，也是最精密的渦輪扇發動機。該公司表示，他們將會以維修F135，能成為世界最先進的航太事業工廠，並為公司提供未來發展的空間。

TAE公司執行長安德魯．山德森(Andrew Sanderson)說「我們很高興購買的廠房已有一定的基礎設備，這樣可為我們節省了六個月的開發時間。未來這個地方將成為公司最重要的資產，是南半球最先進的軍用發動機維護站。」

F135是當今推力最大的戰機發動機。(圖/JSF.mil)

TAE希望明年中期就能夠開始接受F135的工作，同時也會負責維修F404、F414兩型發動機，分別是F/A-18C大黃蜂，與F/A-18E超級大黃蜂、咆哮者電戰機的發動機。甚至美製M1A1戰車的AGT1500燃氣渦輪機也是在此處維修。

澳洲國防部長克里斯托多福．派恩( Christopher Pyne)表示，TAE的新廠證明了澳洲國防工業的實力，也是對全球F-35計劃的貢獻。同時F-35計畫也對澳洲的國防工業有積極正向影響，該國家的生產合約總額已超過10億美元，到2023年，與F-35有關的事業，將提供澳洲多達5000個工作機會。

澳洲所訂購的F-35A總數是72架，以取代服役許久的F/A-18A/B早期版大黃蜂戰機。

現在澳洲皇家空軍已接收2架F-35，不過都還在美國亞歷桑納路克空軍基地訓練中，今年12月才會「學成歸國」前往澳洲。至少要到2020年，才會有10架F-35回到澳洲，進入初始作戰能力。

(中時電子報)