中秋節前漁產喊漲？ 林聰賢：荷包不會大失血

農委會漁業署今（3）日舉辦「2018海宴水產精品」頒獎暨採購洽商會。（游昇俯攝）

友善列印
中時
游昇俯

農委會漁業署今（3）日舉辦「2018海宴水產精品」頒獎暨採購洽商會。針對此次823熱帶低壓豪雨，造成漁產近4億元的災損，可能影響中秋佳節物價，農委會主委林聰賢表示，因正值養殖魚類大量生產的季節，微幅波動不會造成消費者荷包大失血，漁業署及相關統計部門也會隨時監看價格波動，請大家放心。

林聰賢談到，目前漁產不管是池邊價格、進港價格或大盤價格尚稱平穩，年節免不了微幅波動，產量不夠當然就會追價，農委會會力促平穩供貨。他說，這次台南北門及嘉義東港養殖產業，部分受到水災影響，但因正逢生產季節，影響應不大；應景的白蝦、文蛤，這段期間氣候平順，農委會會幫忙做更多檢驗，讓業者的生產能得到消費者的信心。

為推廣在地食材及食品安全，參賽海宴水產精品評選的產品，生產製程須通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO 22000等其中一項驗證。漁業署今年從眾多參賽產品中評選出20件精品，並為鼓勵業者開發新產品，此次還針對得獎精品，再評選出3件創新產品。

創新產品包括天和生物公司體貼長者的海鮮組合包「銀髮友善食品孝親禮盒」，天時福水產食品內含一口吃烏魚子及烏魚子醬的「魚子同樂禮盒」，以及高雄市永安區漁會研發加熱即可食用的「龍膽麻油麵線」，皆讓人十分驚豔。

今年頒獎典禮後，還直接於現場接續舉辦採購洽商會，邀請電商、有機超市與量販業者等一同參與，增加採購意願。

(中時 )

盧文文、盧文妃姊妹《雙藝》聯展… 金門小牛走失逛馬路 警察杯杯充…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。