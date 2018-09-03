中秋節前漁產喊漲？ 林聰賢：荷包不會大失血

2018年09月03日 17:37 中時 游昇俯

農委會漁業署今（3）日舉辦「2018海宴水產精品」頒獎暨採購洽商會。針對此次823熱帶低壓豪雨，造成漁產近4億元的災損，可能影響中秋佳節物價，農委會主委林聰賢表示，因正值養殖魚類大量生產的季節，微幅波動不會造成消費者荷包大失血，漁業署及相關統計部門也會隨時監看價格波動，請大家放心。

林聰賢談到，目前漁產不管是池邊價格、進港價格或大盤價格尚稱平穩，年節免不了微幅波動，產量不夠當然就會追價，農委會會力促平穩供貨。他說，這次台南北門及嘉義東港養殖產業，部分受到水災影響，但因正逢生產季節，影響應不大；應景的白蝦、文蛤，這段期間氣候平順，農委會會幫忙做更多檢驗，讓業者的生產能得到消費者的信心。

為推廣在地食材及食品安全，參賽海宴水產精品評選的產品，生產製程須通過CAS、HACCP、TQF、TAP、ISO 22000等其中一項驗證。漁業署今年從眾多參賽產品中評選出20件精品，並為鼓勵業者開發新產品，此次還針對得獎精品，再評選出3件創新產品。

創新產品包括天和生物公司體貼長者的海鮮組合包「銀髮友善食品孝親禮盒」，天時福水產食品內含一口吃烏魚子及烏魚子醬的「魚子同樂禮盒」，以及高雄市永安區漁會研發加熱即可食用的「龍膽麻油麵線」，皆讓人十分驚豔。

今年頒獎典禮後，還直接於現場接續舉辦採購洽商會，邀請電商、有機超市與量販業者等一同參與，增加採購意願。

(中時 )