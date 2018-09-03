屏東》93軍人節 縣長參選人藍軍唱軍歌、綠營辦秋祭

2018年09月03日 17:42 中時 林和生

屏東反年改聯盟召集人黃冬輝（右）痛批，現在政府根本不尊重軍人。（林和生攝）

為慶祝93軍人節，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉在競選總部向軍人致敬，不少參與退將砲火猛烈，痛批在綠營執政下軍人根本不被重視；相較藍營的情緒激昂，爭取連任的屏東縣長潘孟安則按往例前往忠烈祠，向英靈致上崇高敬意。

曾任團管部司令、屏東反年改聯盟召集人黃冬輝指出，台灣每逢天災總有軍人深入災區，且國家幾十年來的安定是多少國軍弟兄不眠不休守護而來，若無他們的努力，那有今日台灣，九三今天，只有國民黨還重視軍人節，民進黨政府對軍公教無情追殺，這個政府好像瘋狂了。

前行政院祕書長簡太郎也有感而發地說，軍人節我們在此唱國歌、唱軍歌，民進黨有類似活動嗎？綠營執政2年來，百業蕭條、外交斷5國、兩岸瀕臨戰爭，要我們如何安居樂業？

他直言，軍公教年金被刪要向誰哭訴？只有用選票才有翻盤可能，活動最後現場近300人一同高唱「我愛中華」、「英雄好漢在一班」將氣氛炒熱至最高點。

屏東縣政府則在上午舉辦秋祭陣亡將士及死難同胞典禮，由縣長潘孟安主祭，縣府各單位主管、軍方代表陪祭，在陣亡將士及死難同胞牌位前上香、獻花祭拜，表達追思，會後更向到場烈士遺族及家屬代表每人獻上一朵白玫瑰表達慰問之意，場面莊嚴肅穆。

(中時 )