竹市3家庇護工場推中秋伴手禮傳愛

2018年09月03日 17:41 中時 陳育賢

竹夢園─希望工坊從事清潔服務，今年推出「好中秋．好淨來滿額禮」以及集點好禮送等活動。（陳育賢攝）

新竹市庇護工場今年有多項中秋節應景商品，慢飛兒推出自行生產組裝製作濾泡咖啡百花禮盒。（陳育賢攝）

中秋佳節即將到來，為在年底前增加營運經費，新竹市3家庇護工場包括慢飛兒、竹夢園以及喜憨兒烘焙餐廳分別推出應景的秋節商品以及清潔服務，市府呼籲民眾在送禮、享受服務時也能順手做公益，幫助身心障礙者，讓愛心無限延伸。

勞工處長黃錦源表示，此次庇護工場推出的中秋節應景商品，包括有慢飛兒自行生產組裝製作濾泡咖啡百花禮盒，其原料咖啡豆有印尼深烘曼特寧以及瓜地馬拉中烘薇薇特南果兩款。

提供清潔服務的「竹夢園─希望工坊」今年則推出「好中秋．好淨來滿額禮」以及集點好禮送活動，集滿10點或消費滿3萬元，即可任選精美手工皂或環保清潔劑。

新竹市喜憨兒烘焙餐廳規畫有系列商品，包含月餅禮盒、米禮盒、茶與咖啡禮盒以及烤肉禮盒。

市長林智堅表示，新竹巿有許多共同努力的夥伴攜手打造幸福城市，巿府輔導的3家庇護工場提供就業能力不足的身心障礙者有個可以工作訓練的場所，促進庇護員工的就業能力及職涯發展，也希望社會各界能夠順手做公益，幫助身心障礙者。

勞工處並歡迎各機關學校及民眾以實際行動支持身心障礙者就業，如需相關諮詢，可電洽勞工處就業服務科，電話03-5324900分機40、59、20。

「慢飛兒濾泡咖啡百花禮盒」訂購專線：03-5366780；喜憨兒烘焙屋建中門市訂購專線：03-5748134；竹夢園─希望工坊訂購專線：03-5322886。

(中時 )