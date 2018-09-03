燕子颱風影響 各家日本航班部分取消一覽表

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受燕子颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，長榮航空表示，今往返台北-小松BR158、 BR157航班取消；往返台北-大阪BR178 、BR177 、BR132 、BR131 、BR130 、BR129航班取消；往返高雄-大阪BR182、 BR181航班取消。

台灣虎航表示，今日最新航班異動情形如下，IT230 桃園-沖繩那霸延後至8時25分起飛，

IT231 沖繩那霸-桃園延後至11時45分起飛，且配合沖繩機場設施限制，旅客請務必於8時10分至9時25分間完成報到手續。

IT212 桃園-大阪關西延後至16時55分起飛、IT213 大阪關西-桃園延後至21時30分起飛、IT206 桃園-名古屋提前至4時35分起飛、IT207 名古屋-桃園提前至9時50分起飛、IT214 桃園-岡山提前至7時05分起飛、IT215 岡山-桃園提前至11時30分起飛、IT254 桃園-仙台提前至13時起飛、IT255 仙台-桃園提前至18時15分起飛、IT210 桃園-大阪關西提前至3時40分起飛、IT211 大阪關西-桃園提前至8時15分起飛、IT202 桃園-東京成田提前至11時起飛、IT203 東京成田-桃園提前至15時45分起飛、IT280 高雄-東京成田提前至7時05分起飛、IT201 東京成田-桃園提前至12時30分起飛。

中華航空明日目前有20航班取消，包括CI0166 高雄-大阪、CI0154 台北(桃園)-名古屋、CI0156 台北(桃園)-大阪、CI0151名古屋-台北(桃園)、CI0152 台北(桃園)-大阪、CI0193 大阪-台南、CI0155 名古屋-台北(桃園)、CI0157 大阪-台北(桃園)、CI0153 大阪-台北(桃園)、CI3153 大阪-台北(桃園)、CI0172 台北(桃園)-大阪、CI0168 台北(桃園)-靜岡、CI0128 台北(桃園)-福岡、CI0192 台南-大阪、CI0150 台北(桃園)-名古屋、CI0158 台北(桃園)-大阪、CI0173 大阪-台北(桃園)、CI0129 福岡-台北(桃園)、CI0169 靜岡-台北(桃園)、CI0177 大阪-高雄。

(中時 )

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