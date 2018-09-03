鄉長參選人蕭同宏另類農業行銷 將中寮橙花製成精油護手霜

▲中寮鄉長參選人蕭同宏向農婦們宣導他的農業政策，要讓中寮橙花製成精油護手霜，將可帶動中寮另一波農業高潮。（楊樹煌攝）

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▲中寮鄉蕭同宏說，推動中寮橙花製成高經濟的「精油及護手霜」可為中寮農業開啟另一扇門。（楊樹煌攝）
▲中寮鄉蕭同宏要把中寮橙花製成「橙心精油及護手霜」成推動中寮農業落實轉型契機，並成為他的競選主軸。（楊樹煌攝）

南投縣中寮鄉長參選人蕭同宏，把中寮農產品橙花，運用生技製作橙花精油及護手霜，除期待真正落實農業轉型，他並預期可為中寮農業開啟另一扇門；蕭同宏的另類行銷自己理念並推動農業政策，不但給人耳目一新，他說還可帶動中寮另一波農業高潮。

鄉鎮長選戰，隨著參選登記結束，各個參選人為爭取選票，無不挖空心思，營造自己，形塑可帶動地方發展的遠見與理想，蕭同宏就以他早年聽取農業博士介紹橙花的益處，決定帶領鄉農民，讓鄉的農產橙花轉型再發展。

蕭同宏表示，讓農業轉型不是口號，以往農民1次性採收橙花鮮果，價格受限於市場供需問題，如分段式採收、調節產量，除可增加農民收入也可避免產量過盛，造成價格過低問題，對農民而言才是利多。

蕭同宏指出，今年他已和農業博士將採收的橙花，運用生技製作成橙花精油、護手霜，這將是未來可讓中寮農業落實轉型的契機，並可為中寮農業開啟另一扇門。

因橙花除高雅姿態，花香依國內外研究，具有放鬆情緒、舒緩憂鬱、焦躁功效，在精神上更有極高支持性與保護性，可用來抗憂鬱、放鬆、舒緩緊張……強力推動栽種橙花成中寮未來主要農業政策，將可帶動中寮另一波農業高潮。

(中時 )

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