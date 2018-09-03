大鶴演賀歲片見偶像Ella「跪著爬」 張庭瑚寬心看待金鐘落榜

2018年09月03日 17:50 中時 徐桐炘

演員張庭瑚、林鶴軒在電影《切小金家的旅館》飾演高中生，3日出席青少年心理健康公益活動，張庭瑚談到青少年時期曾因課業壓力淚崩。高中沒考好時，聽到母親和朋友聊天時不敢說出他的成績而感到抱歉，後來媽媽將他送入私校，他也決心用功，卻在最後模擬考中失常，落到全班倒數第一名，「我一邊吃飯一邊哭！」幸好後來考上台北科技大學，讓母親相當滿意並經常掛在嘴上炫耀。

張庭瑚也提到私校規定學生談戀愛就要被退學，但他還是維持一段近2年的感情，一度被學校發現，並立刻通知家長，幸好雙方家長開明，沒有拆散他們，他也很感謝當時班導師如媽媽般照顧自己，才沒被迫離校。雖然大學還沒畢業，如今母親以他身為演員為榮，他開玩笑說：「驕傲的咧！」

林鶴軒的壓力多來自於學貸，曾因收入不穩半年沒繳款，但收到催繳信時，對方竟然附上手寫的打氣紙條，讓他備感溫馨，也更有勇氣堅持演藝事業，最近首度參演賀歲檔《大三元》，他開心表示和「兒時的偶像」Ella合作，一被質疑「年齡」，他趕緊改口：「是青少年時的偶像。」充滿搞笑「戲」胞的他還說，在片場見到Ella時，「我直接跪著爬過去要簽名合照，根本是粉絲見面會！」

張庭瑚主演的《翻牆的記憶》入圍金鐘5項8獎，可惜他個人卻落榜，被問心情時坦言：「失落還是會，但只要在這個圈子就有很多機會。」不過他祝福其他演員和幕後人員能夠奪獎，也很開心入圍佳績能平反收視率低迷的狀況，也為導演何潤東爭一口氣。

2018年TDSD國際心理健康日系列活動即日展開，包括有兩場「影像」人生-紓壓看電影活動，時間為9月15日及10月13日，張庭瑚和林鶴軒亦會出席和民眾分享心情。另外將於台北市10所國中進行「快樂，決定在我」心理健康宣導體驗講座，讓青少年學習增強正向的生活態度。詳細活動訊息可上臺北市政府衛生局社區心理衛生中心，及董氏基金會心理衛生中心臉書。

(中時 )