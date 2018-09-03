筋肉「健」兒 蒙古國際東亞健身錦標賽摘金奪銀

吳金龍(左起)、李佾明、巫仲康三位健美健身選手，在2018IFBB國際東亞健美健身錦標賽穿金戴銀。(中華民國健美健身協會提供)

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中時電子報
／綜合報導
健美健身選手李佾明(右二)在2018IFBB國際東亞健美健身錦標賽，奪得女子形體組163公分以下金牌。(中華民國健美健身協會提供)

2018印尼雅加達-巨港亞運在9月2日畫下句點，同一天還有一群中華「健」兒，在蒙古烏蘭巴托舉辦的2018年IFBB國際東亞健美健身錦標賽傳回捷報，台灣「健美女神」李佾明及傳統健美選手吳金龍都帶回金牌。

參賽的中華隊選手當中，女子形體組163公分以下李佾明及男子形體組178公分以上巫仲康分別贏得金牌及銀牌，男子傳統健美賽壯年40至49歲組則是吳金龍戴上金牌，李佾明在賽後表示，距離她上一次參加東亞盃已經相隔多年，很榮幸再次代表台灣赴蒙古出征感觸特別深，「我不是特別優秀的選手但勤能補拙，我堅持對的事對自己負責持續精進，沒有最強，只有更強！」

吳金龍則是在頒獎時看到中華隊會旗飄揚、現場播放國旗歌時感動落淚，他說：「只要努力不懈、堅持到底，相信夢想一定會實現。能為國爭光是每個運動員的夢想，很慶幸自己做到了！」

巫仲康補充：「很榮幸能夠代表台灣出賽，背後其實靠很多人一起努力，互相幫忙跟支持，選手們才有這些成績。過程中以及過往累積的經驗，加在一起就成了獨一無二的歷練，經歷過就學會更多，也提升自己更多。」

看到選手努力站上頒獎台，中華民國健美健身協會林宸田秘書長透露，將持續推動健美健身運動並邁向國際化，讓更多喜愛健身運動的朋友們都有發揮自我、為國爭光的機會，藉此達到理事長許安進強調的全民運動宗旨與世界接軌。

(中時電子報)

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