網傳劉強東事件女主角 火辣重慶網紅粉絲暴增

2018年09月03日 17:53 中時電子報 盧伯華

網傳劉強東事件女主角蔣娉婷

美國警方證實京東商城CEO劉強東因性犯罪事件被捕後保釋，大陸網路上一片熱烈議論，其中最多人感興趣的是「女大學生到底是誰？」不料微博上立即瘋傳一位名為蔣娉婷的網紅可能是此一事件女主角，消息傳開後該名傳言為事件女方的網路微博帳號粉絲由幾萬爆增至60萬以上。這名網路紅人蔣娉婷面貌姣好，身材極度火辣，網上亦貼出許多性感照片以及做瑜伽運動的視頻，在極短時間內爆出了數萬的關注粉絲。但截至3日下午18:00為止，蔣娉婷微博尚未對此發表正式聲明。

據網路刊載各種資訊顯示，蔣娉婷是重慶人，1988年生，30歲，微博帳號為「nico蔣娉婷」，經常在網上刊載比例驚人的三圍視頻與高難度重作瑜伽圖片，因而走紅於社群網絡。

網路紅人蔣娉婷微博上有許多性感照片。（圖／新浪微博@nico蔣娉婷）

蔣娉婷巴黎鐵塔沙龍照。（圖／新浪微博@nico蔣娉婷）

網民甚至傳聞，此一事件原只是召嫖事件，雙方已談好嫖資，後劉被蔣認出，索價爆增至數百萬美元，不給就告性侵。而從這次警方讓劉以「零元」交保情形看，蔣的敲詐可能性更大。

另有傳聞說，蔣娉婷只充當了色情間諜，在殘酷的商業戰爭裡，劉的對手故意設陷，以美國司法為平台，欲置劉於死地。

網紅蔣娉婷愛好瑜伽健身，其帳號相冊中有許多瑜伽圖片。（圖／新浪微博@nico蔣娉婷）

網上流傳的蔣娉婷瑜伽照。（圖／新浪微博@nico蔣娉婷）

有更多的大陸網民以八卦新聞觀之，酸言酸語地說「男人口味絕不會滿足奶茶一種口味」，聲稱離婚前妻雖曾是網紅，但比起身材火辣的網紅，實在是有茶無「奶」。

蔣娉婷瑜伽照。（圖／新浪微博@nico蔣娉婷）

當然，也有人懷疑，這位蔣姓網紅年紀不小，固然身材火辣，似乎也不見得就有本事勾動千億CEO的原始本性，其次她平時聲稱在新加坡就學，但外型怎麼看都不像是大學生，而且也不在明尼蘇達州的大學，何以從新加坡跑到美國去惹起這麼大一件事，目前完全沒有任何訊息可以證實。

熟悉大陸網路行銷生態的網民表示，這可能只是該名網紅藉著熱門新聞出來「蹭熱點」，由其周邊人員或網路營銷公司主動發出傳言，以吸引網路的關注。

微博網民發文表示，重慶小網紅Nico蔣娉婷開啟翻雲覆雨模式？粉絲數嗖嗖的往上蹭。沒錯，早上幾萬的粉絲量現在嗖嗖60W+。男人的最愛除了磨人的小妖精就是類似身材沙漏一樣的輕熟女。為什麼她不闢謠？又有人說她刪了性感圖片。

蔣娉婷牛仔裝居家照。（圖／新浪微博）

蔣娉婷打高爾夫球照。（圖／新浪微博）

其他還有網民表示，不管那個大學生是不是你@nico蔣娉婷，毫無疑問，你已經一夜爆紅了！接下來就是進入演藝圈拍電影電視劇瘋狂撈金了。如此天生性感尤物，想要潛規則你的導演和製片人至少排隊10公里。

當然，新聞熱點上什麼傳聞都有，社群媒體上更是八卦亂飛。不過做為網路紅人，要否認本人與此事無關也不急在一時，多放幾天賺點粉絲數就當是天上掉下來的餡餅吧！

(中時電子報)