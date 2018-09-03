王陽明、莊凱勛超限制級演出都在這！friDay影音X雄影獨家合作

莊凱勛在短片《午休時間》與鍾瑶有精彩的對手戲。（圖：friDay影音提供）

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高雄電影節即將於10月19日舉行，至今已舉辦18屆，也是南台灣年度最大影視盛會，friDay影音與高雄電影節獨家合作線上影展，自3日起推出，影展內容包含「高雄拍」、「高雄影像」、「國際短片競賽得獎精選」、「歷屆高雄電影節影片專區」和「愛恨家族」主題專區，這也是高雄電影節首次與線上平台合作影展片線上看。

雄影與friDay影音獨家合作線上影展，觀眾可以回味王陽明、莊凱勛、李千娜、李鴻其、管罄等人拍攝「高雄拍」的精彩短片，包括王陽明短片代表作《復仇》中為愛復仇;；莊凱勛主演的《午休時間》，超限制級演出在片中幾乎無尺度的性侵女學生，特別入選坎城影展「導演雙周」展映，與入圍今年金鐘獎迷你劇集女主角鍾瑶有精彩的對手戲。

此次雄影將會有《16 X 9 膠囊》、《亞羅士打的脈動》兩部影片同步10日起在friDay影音播出，前者描述集結在曼谷各地出現的事件和狀況的小片段，用攝影機捕捉在泰國日常生活中以及重要政治歷史中細微的片刻，所有的事物都浮現，成立，然後休止。後者以手繪圖像的視覺，展示了某種結構與次序，非線性的視覺混沌，與線性的顏色與規律，相當具有可看性。

此外，高雄電影節與friDay影音獨家合作線上影展中，還可以看到「國際短片競賽得獎精選」影片，如：《停車場戀習曲》、《沒有風車的小鎮》《荒漠電力公司》、《變狐記》、《混沌之子》、《禮物》等，以及「歷屆高雄電影節影片專區」眾多得獎大片，包含：《爸爸的便當是世界第一》、《五星級明日餐廳》、《她不知道那些鳥的名字》、《衝組》、《順雲》、《翻滾吧！男人》、《百合心》、《父仇者》、《德布西森林》、《紅的告別式》、《築地市場：和食之心》、《心靈時鐘》。

(中時 )

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