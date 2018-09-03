2018國際風箏節本周末南寮登場

去年推出即大受親子歡迎的「國際風箏節」，將於8、9日一連兩天再次在南寮國際風箏賽場登場。（陳育賢攝）

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廣受親子歡迎的「2018新竹市國際風箏節」將於8、9日一連兩天在南寮國際風箏賽場再次熱鬧登場，市府今年邀請歐、美、亞洲7個國家的特色風箏參加，本周末的南寮天空將會是七彩繽紛，各式風箏爭奇鬥豔，精彩可期。

副市長沈慧虹3日在風箏節宣傳記者會中表示，新竹漁港擁有8公頃大草地，搭配新竹得天獨厚的風，國際風箏賽場絕對是全台最有特色的風箏場地，今年風箏節活動，邀請到歐、美、亞7個國家風箏專家團隊，有超過百位的國內外風箏達人帶來大型軟體風箏、造型風箏、特技風箏等表演。

另，今年的特色風箏也結合了動漫，有最夯的旅行青蛙，喬巴、小小兵、海綿寶寶等動漫卡通風箏飛翔天空，希望吸引大小朋友目光。

產業發展處長吳甲天指出，今年風箏節特別以「幸福童樂會」為概念，推出小朋友熟悉、喜歡的童話故事和動漫卡通人物造型風箏表演，包括美人魚、彼得潘、史迪奇以及西遊記的豬八戒、孫悟空和大朋友耳熟能詳的史艷文、藏鏡人，還有馬來西亞月箏、俄羅斯娃娃、新加坡魚尾獅等造型風箏，以及長達30米、紀錄英國瑞典在1912拔河比賽決賽盛況的紀念風箏都將一一現身。

此外，眾所矚目的夜光風箏表演也特別演出箏人秀，首度結合LED天使翅膀的夜光舞蹈，與空中的夜光特技風箏同步表演，天上地上兩相呼應，啟動一場炫麗奪目的夜光饗宴。

風箏節將於8日下午3點展開至晚間8點，9日則是下午3點到6點，活動也規畫多項好康活動，包括捐發票抽機車、打卡送風箏，詳細活動資訊可至官網http://www.hc-kite.com/瀏覽。

(中時 )

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