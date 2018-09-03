全國首創！安坑1號道路、捷運3連孔隧道貫通

2018年09月03日 18:07 中時 葉書宏

新北市安坑1號道路二期工程中全國首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道，3日在新北市長朱立倫等人見證之下全線貫通。（葉書宏攝）

新北市安坑1號道路二期工程中全國首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道，3日在新北市長朱立倫等人見證之下全線貫通。（葉書宏攝）

新北市安坑1號道路二期工程中全國首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道，3日在新北市長朱立倫等人見證之下全線貫通。（葉書宏攝）

新北市安坑1號道路二期工程中全國首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道，3日在新北市長朱立倫等人見證之下全線貫通。（葉書宏攝）

全國首創！首座道路、捷運3連孔隧道貫通

新北市安坑1號道路二期工程中最受矚目、難度最高，全國首創的3連孔隧道， 今（3日）下午在新北市長朱立倫等人見證之下全線貫通，象徵新店安坑地區的交通建設又向前邁進一大步，道路和輕軌預計分別於2019年與2021年完工通車。

安坑1號道路二期工程，東起安坑1號道路與玫瑰路交叉路口，西接安坑1號道路與安泰路交叉路口，全長約 1230公尺，其中最特別的是在安泰路捷運機廠附近，施作一座全台首座道路、捷運共構的三連孔近接隧道，中間為捷運輕軌通道，其餘兩側為道路，是我國少見的近接山岳隧道案例，堪稱工程界重大挑戰與突破。

在新北市長朱立倫等人見證下，三孔近接隧道中最後一段西行線隧道，於下午2時正式貫通，朱市長站在隧道內迎接辛苦的施工團隊，並一一和團隊弟兄們握手致意。

朱立倫表示，安坑1號道路二期工程最艱鉅的地方，就是三孔隧道工程，施工團隊考量地貌完整，降低環境衝擊，首創全國隧道間隔僅1.5公尺最小間距。今年3月16日及6月13日分別完成了捷運線與東行線隧道，今天西行線的貫通，使本工程邁向新的里程碑。

工程於2016年5月動工，預計道路和輕軌分別於2019年與2021年完工通車，附近民眾未來可不必繞駛安康路，即可開上安一路或轉乘輕軌對接北台交通路網，通勤往返市中心。

工務局表示，安坑一號道路建設計畫，新北市政府已投入了約90億的建設經費，已完成了安和支線、安坑1號道路第一期等工程，目前新工處施作的是第二期工程玫瑰路至安泰路段，除包含安坑輕軌捷運機廠與K1(雙城站)、K2(玫瑰城站)所需用地空間外，還有安坑輕軌捷運「平面軌道段」用地預留，方便後續交由安坑輕軌捷運鋪設軌道工程。

施工單位新工處指出，由於安泰路段受山岳阻隔，為開降低環境衝擊，確保公路及輕軌的動線與需求，施工團隊以最艱鉅的「淺覆蓋三孔近接隧道」做為山岳隧道開鑿工法，一般山岳隧道間距約為20公尺，而三孔隧道間距僅有1.5公尺，不僅縮小施工需要的開挖範圍，還為市府節省用地徵收經費約2.7億餘元。

為克服隧道上軟弱的淺覆蓋土層，施工團隊特別在每座隧道間先施作導坑，設置中間牆的特殊工法，並採用特殊化學灌漿方式克服工程困難，堪稱完成了一項「不可能的任務」，完工後提供安坑輕軌所需空間，達到交通發展互惠互利的效果。

新工處強調，安坑1號道路二期工程向西延伸至安泰路，整合新店溪東西兩岸環快、國道3號安坑交流道以及安和支線，並預留安坑輕軌路廊，加速輕軌捷運興建，透過共構的方式，不但維護環境發展、大幅節省工程經費，建立優質交通網絡，完善便捷通勤環境，三環三線逐步實現中。

(中時 )