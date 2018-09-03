《中時晚間快報》在波蘭是否想趕回來？ 邱議瑩：以為是台北和高雄嗎

中時晚間快報》在波蘭是否想趕回來？ 邱議瑩：以為是台北和高雄嗎

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中時電子報
綜合報導

◎在波蘭是否想趕回來？ 邱議瑩：以為是台北和高雄嗎

台灣南部上週連日豪雨成災，綠委邱議瑩在臉書上酸國民黨高雄市長候選人韓國瑜在淹水時唱歌跳舞，但又遭爆隨立院參訪團至波蘭。面對批評，邱議瑩今受訪時強調她隨團去波蘭是去工作，不是玩樂。被問及是否當時有想要趕回台灣？邱則乾笑地反問媒體，「你們以為是台北和高雄（的距離）嗎？」

◎日擬開放網路簽證申請 第1對象是大陸團體客

日本政府擬接受訪日外國旅客在網上申請簽證，首先針對來自大陸的團體旅客，計劃自2020年度開始接受網路申請。日本政府為實現至2020年訪日旅客突破4千萬人的目標，擬將核發簽證業務效率化。

◎3分鐘內短路起 手持小電扇會爆炸

天氣炎熱，民眾常隨身攜帶消暑的小電扇，卻有爆炸疑慮。行政院消保處抽查市售25件商品，近9成商品標示不合格，有2件長時間使用溫度過高，甚至在進行鋰電池測試時，短短3分鐘內就短路起火爆炸。

◎胡瓜 小禎 胡釋安首度合體 主持天王淪「演戲的小菜菜」

胡瓜（瓜哥）有子初長成，兒子胡釋安（安安）初出道就挑梁擔綱公視《20之後》男主角「阿雄」。劇中也軋一角的胡瓜日前與胡釋安、小禎合體宣傳《20之後》；主演之一的賀一航放大絕，讚帥氣爆表的胡釋安像「小趙又廷」，還虧客串兩場戲的胡瓜是「演戲的小菜菜」。

(中時電子報)

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