我們要喝乾淨水！ 聯盟要4竹縣長參選人表態

2018年09月03日 18:06 中時 邱立雅

「我們要喝乾淨水行動聯盟」串連在地民間團體與支持喝好水議題的各黨參選人，3日上午到新竹縣議會表達訴求，說明聯盟成員近期內實測頭前溪水質，證實工業廢水的確汙染了飲用水，希望新竹縣市長參選人們能正視問題，並錄下影像表態承諾還給頭前溪「清白」。

我們要喝乾淨水召集人陳翠琴表示，媽媽們在8月底針對頭前溪兩岸的工廠廢水，做了2次簡易驗水，發現鹿寮坑溪上游水質導電度僅150，但工業排水口附近水質導電度破千、酸鹼值超標，且雨天沖刷垃圾山汙水，等於多了一座大型晶圓廠在排放廢水。

陳翠琴強調，因每次的排放水檢測結果差別很大，所以工業廢水抽查合格，不代表安全，唯有徹底的灌排分離，確保工業廢水不入飲用水和灌溉水源，才是真正的安全，攸關孩子們的飲用水安全，縣市首長參選人們不該裝聾作啞。

「55萬縣民、30萬張選票，在等待你們的具體政策。」舊港文史教育工作室發起人戴唯峻大聲疾呼，竹東垃圾場長期暫置萬噸垃圾，大雨沖刷時，流出可比晶圓廠的高汙染廢水。過去的縣長多出身竹東，卻讓事態惡化至今。請各位參選人拿出具體政策，處理暫置垃圾、把頭前溪清理乾淨。

荒野保護協會理事長劉月梅表示，「喝乾淨的水」是人民很簡單、不過分的要求。當民眾發現水源不乾淨的問題，希望政府能積極來協助。不是抗議、也不想走到抗爭，希望跨縣市問題能夠跨縣市一起來合作，這樣才是大新竹人民之福。

主婦聯盟環境保護基金會常務董事彭桂枝指出，新竹縣70％飲用水仰賴頭前溪流域，聯盟披露污染問題後，縣府回應水庫水可以滿足需求；但田秋堇監委已證實不可能。縣市長參選人目前除了徐欣瑩簽署承諾書外，其他都推託或模糊回應。

彭桂枝強調，聯盟要求參選人們簽署承諾書，不要用檢驗數字合格、治理時間太短等為由，推託人民飲用水需求。聯盟也會再次邀約縣市長候選人就飲用水議題，接受錄影或錄音專訪，讓大家瞭解治理態度。

(中時 )