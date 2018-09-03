中非論壇開幕 習近平：再向非洲提供600億美元支援

2018年09月03日 18:29 工商 黃欣

中非合作論壇北京峰會開幕式今日下午登場，大陸國家主席習近平出席開幕式並發表主旨講話。習近平表示，將打造更加緊密的中非命運共同體，宣佈未來3年重點實施「八大行動」，支持非洲產業、貿易、環保等建設，中國為此將再向非洲提供600億美元支援。

香港經濟日報報導，習近平表示，600億美元將以政府援助、金融機構和企業投融資等方式提供，包括提供150億美元的無償援助、無息貸款和優惠貸款；提供200億美元的信貸資金額度；支持設立100億美元的中非開發性金融專項資金和50億美元的自非洲進口貿易融資專項資金；推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元。

同時，免除與中國有外交關係的非洲最不發達國家、重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家截至2018年底到期未償還政府間無息貸款債務。

他指，2015年中非合作論壇約翰內斯堡峰會以來，中國全面落實峰會上確定的中非「十大合作計劃」，中國承諾的600億美元資金支持都已兌現或作出安排。

習近平並稱，中國未來3年和今後一段時間重點實施「八大行動」：一是實施產業促進行動。中國將鼓勵中國企業擴大對非投資，在非洲新建和升級一批經貿合作區；實施50個農業援助項目，向非洲受災國家提供10億元人民幣緊急人道主義糧食援助，向非洲派遣500名高級農業專家；繼續加強和非洲國家本幣結算合作，發揮中非發展基金、中非產能合作基金、非洲中小企業發展專項貸款作用。

二是實施設施聯通行動。支持中國企業以投建營一體化等模式參與非洲基礎設施建設，重點加強能源、交通、資訊通信、跨境水資源等合作，同非方一道實施一批互聯互通重點項目；支持非洲單一航空運輸市場建設，開通更多中非直航航班；為非洲國家及其金融機構來華發行債券提供便利等。

三是實施貿易便利行動。中國決定擴大進口非洲商品特別是非資源類產品，支持非洲國家參加中國國際進口博覽會，免除非洲最不發達國家參展費用；繼續加強市場監管及海關方面交流合作，為非洲實施50個貿易暢通項目。

四是實施綠色發展行動。中國決定為非洲實施50個綠色發展和生態環保援助項目，此外還將開展中非綠色使者計劃，為非洲培養專業人才。

五是實施能力建設行動。習近平提到，中國將在非洲設立10個魯班工坊，向非洲青年提供職業技能培訓；將實施頭雁計劃，為非洲培訓1000名精英人才；為非洲提供5萬個中國政府獎學金名額，為非洲提供5萬個研修培訓名額，邀請2000名非洲青年來華交流。

六是實施健康衛生行動。中國決定優化升級50個醫療衛生援非項目，為非洲培養更多專科醫生，繼續派遣並優化援非醫療隊；開展醫療巡診活動等。

七是實施人文交流行動。中國決定設立中國非洲研究院，實施50個文體旅遊項目，支持更多非洲國家成為中國公民組團出境旅遊目的地等。

八是實施和平安全行動。中國決定設立中非和平安全合作基金，支持中非開展和平安全和維和維穩合作，繼續向非洲聯盟提供無償軍事援助。支持薩赫勒、亞丁灣、幾內亞灣等地區國家維護地區安全和反恐努力等。

(工商 )