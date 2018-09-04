新北》馬桶變盆栽、酒瓶變圍籬 汐止江北里成綠美化楷模

江北里長謝祚敏用廢棄玻璃罐和廢輪胎，做成腳印圖案的綠美化藝術。（宋原彰攝）

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宋原彰
江北里長謝祚敏用廢棄安全帽和鐵鋁罐上色後，組合成春聯的「福」字。（宋原彰攝）
汐止區江北里有一整片綠美化藝術。（宋原彰攝）

位在汐止交流道下方的護坡，有一整片綠意盎然、五彩繽紛的花圃，上頭佈滿了各式美化後的回收物，有廢棄安全帽和玻璃罐組成的手腳印，也有廢棄馬桶做成的盆栽，和寶特瓶組成的「福」字。讓廢棄物有了新生命，讓回收品能美化再利用，全是出自里長謝祚敏之手。

江北里長謝祚敏原本就是慈濟回收站的志工，擔任里長後，總想為里上綠美化做出貢獻，甚至做出成績、拿來比賽，於是著手整頓汐止交流道下方護坡，經構思後，將回收物清洗、著色，最後一一陳列擺放，10年來一點一滴地做，最後完成這一片市容美景。

像是用廢棄玻璃瓶和安全帽所組成的手腳印，謝祚敏解釋，安全帽、廢輪胎在手指、腳趾前端，圓圓的形狀就像指甲，手腳形狀就是象徵這花圃是他一步一腳印、親手去做的；另一個作品是用約400多個寶特瓶塗上顏料後，所排成的「福」字，周圍佈滿了著色後、有藍有黃的安全帽，就像衣幅大型春聯，祝福著鄰里。

其餘像是雙愛心型的樹叢，台灣造型、環保標章造型的花草堆，或是整座馬桶製成的盆栽，都能十足看見里長的用心與巧思。謝祚敏說，收集回收物很辛苦，每個酒瓶都要親自去餐廳載，挑選形狀、清洗、上色、擺放都要靠自己，不過聽到里民的讚美和得獎的肯定，就覺得一切都值得。

(中時 )

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