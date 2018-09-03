台灣菜市場界金馬獎起跑！爭星級、尋美味

2018年09月03日 18:15 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣菜市場美味一籮筐！選購生鮮食品竟用「手推車」、異國小吃如百貨美食街！不用捨近求遠，CP值超高、乾淨整潔的購物環境就在我們身邊！

號稱有菜市場界金馬獎之稱的「品牌市集/優良市集/樂活名攤」評核即將於9月開跑，經濟部將邀請專家學者至全台傳統市場進行實地評核，今年度全台共有22個公有市集、255個攤鋪經地方推薦參加中央評核，爭取星級榮譽。

今年報名三星以上高星等之數量明顯提升，其中挑戰四星之攤位數量共65處，是去年的1.6倍，挑戰5星評核之攤鋪位數量有21處，更成長達3倍。

今年度「品牌市集」是經濟部力推的重點，各縣市政府挑戰「品牌市集」的數量亦創新高，包含台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市、花蓮縣、台東縣共提報14處轄內市集，包括台北市士東市場、寧夏觀光夜市、華山市場、新北市瑞芳美食廣場、永安市場、興仁花園夜市、桃園市興國市場、中壢區觀光夜市、花蓮市中華市場、台中市建國市場、高雄市三民第一市場、旗后觀光市場、興達港觀光漁市攤集場、台東市第一(中央)市場等都參與競逐。

經濟部中部辦公室表示，傳統市場從新鮮食材、美味飲食、到生活百貨，供應日常民生所需，是每座城市活力的來源。透過舉辦評核活動邀請專家學者協助，在管理經營上進行檢視，提供建議，鼓勵用心的攤商改善攤位環境，今年度特別修訂評分標準，加強重視衛生環境的檢核，以提升民眾消費的信心。

另傳統市場的傳承寄望於年輕二代的接班，經濟部今年特別關注青年攤商創業，運用他們的創意與年輕思維，給傳統市場帶來新活水，更希望吸引年輕一代的客群，讓傳統市場轉型變成年輕人也愛去的地方。

本年度評核結果將於10月份揭曉，獲得品牌市集與星級認證之市場及攤鋪，預計11月在新北市舉辦的頒獎典禮上接受公開表揚。

(中時電子報)