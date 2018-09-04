養寵物成事業！陸龜玩家陳均毅也痴愛「龍魚」

陳均毅飼養的蘇卡達陸龜寶寶，約6個月齡，僅手掌大小，模樣小巧可愛。（王文吉攝）

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陳均毅飼養4歲的尚比亞白豹（右）及2歲的紅腿陸龜（左），前者背甲有類似豹紋的斑點，因而得名。（王文吉攝）
陳均毅（左）與太太賴羿辰飼養紅腿及白豹陸龜。（王文吉攝）
尚比亞白豹原產於非洲，平均壽命約50歲，最高齡活到100歲，可以陪伴飼主一輩子。（王文吉攝）
尚比亞白豹原產於非洲，平均壽命約50歲，最高齡活到100歲，可以陪伴飼主一輩子。（王文吉攝）
龜甲也要保養！陳均毅細心幫紅腿陸龜，刷上凡士林，除維持龜甲光澤，也避免龜裂。（王文吉攝）
陳均毅從國中二年級就開始飼養龍魚，目前店內擁有近20種品系，其中，辣椒紅龍要價近6萬元。（王文吉攝）

養寵物的孩子不會變壞！非洲陸龜飼主陳均毅，從小喜歡養魚，小學時從慈鯛入門，後來存零用錢買了萬元起跳的龍魚，養出心得甚至成立工作室，並透過網路與水族玩家們交流。近年他獨鍾龍魚，還迷上非洲陸龜，陳均毅說，陸龜外表憨憨的，爬行動作有點滑稽，平時除了幫愛龜洗澡，還要刷凡士林保養龜殼。

陳均毅飼養4歲的尚比亞白豹及2歲的紅腿陸龜，前者背甲有類似豹紋的斑點，因而得名，刷凡士林保養，可維持龜甲光澤，避免龜裂。他說，陸龜適合養在庭院或陽台，只要餵時菜葉飼料，算是很好照顧的寵物，平均壽命約50歲，最高齡活到100歲，可以陪伴飼主一輩子。

37歲的陳均毅從小就喜歡養魚，國小五年級時，舅舅帶他去逛水族館，送他1呎套缸，從此就栽進水族世界。陳均毅說，小時候手頭不寬裕，剛入門時養慈鯛，養過非洲王子、金波羅，國中二年級時，他存了半年零用錢，升級4呎缸，並花了1萬5千元買了紅尾金龍。

陳均毅說，養魚其實很花時間，因龍魚嗜吃活餌，將餌料全丟進缸內會汙染水質，所以他必須慢慢餵食，有時需花半個多小時。陳均毅也買書，鑽研飼養方法，爸媽可能看他整天在家弄魚缸，而不是出去鬼混，沒有反對養魚。

陳均毅高中時半工半讀，陸續飼養辣椒紅龍、珍珠魟、日形虎、摩巴、薩伊藍六間、飛鳳等，幾乎把打工賺的錢都投入養魚。退伍後，陳均毅陸續添購5呎、4呎、2呎及1.5呎魚缸，分別飼養紅龍、慈鯛、紅蓮燈及米蝦等。

陳均毅上網吸收玩家養魚心得，加上閱讀水族、魚類雜誌，充實養魚知識，也因為結識魚友及水族盤商，他利用家中的魚缸，成立個人工作室，開始做起網路買賣生意，賣坦干伊克湖慈鯛、熊貓異形、薩伊藍六間等淡水魚類。

之後，陳均毅在潭子中山路開水族館，業餘興趣變成事業，6年後轉戰豐原，擴大營業，目前擁有70缸淡、海水魚，並主攻龍魚，有近20種品系。他說，國中寫「我的志願」作文題目，他就立定志向要開水族館，夢想實現了，但他坦言「能餬口就不錯了，純粹是興趣！」

(中時 )

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