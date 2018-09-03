陳勢安破窗當小偷！濺血慘縫三針

2018年09月03日 18:24 中時 尤嬿妮

陳勢安在MV裡飾演小偷。（華納音樂提供）

陳勢安拍MV不慎受傷。（華納音樂提供）

陳勢安在MV裡飾演小偷。（華納音樂提供）

陳勢安在MV裡飾演小偷。（華納音樂提供）

陳勢安在新歌〈你不是我的〉MV裡再次挑戰演技，飾演成天無所事事的小偷，與「金馬影后」謝欣穎同場飆戲！MV裡，陳勢安不但登高爬上廢棄飛機的機翼、穿著破褲在碎石地上跪行，甚至為了擊破車窗道具，他不顧安危、手遭碎片割傷濺血，收工後才肯就醫縫針，為新專輯「拼了」！

陳勢安在MV裡的小偷角色，有時混在人群裡偷包包、有時洗劫停在路邊的轎車，其中一幕他用力擊破車窗時，當場遭碎片割傷，為了順利完成MV，陳勢安忍痛上陣，收工後才赴醫院縫了三針，吃足苦頭。

對於首次合作MV，謝欣穎說：「陳勢安給我的印象是很開朗的，之前透過螢光幕覺得他應該是個文靜的人，沒想到他跟我一樣都是屬於很不正經的類型！」陳勢安笑說：「因為導演要拍我聊天的畫面但是不收音，所以我們都在亂聊。」經過一整天相處，陳勢安直誇謝欣穎不僅演技精湛，眼睛更有魅力，坦言對看的時候「有種被電到的感覺」！

陳勢安將於8日在台北新光三越站前廣場舉辦《壞掉的我們》簽唱會，為呼應新專輯裡的「瘀青妝」造型，他號召歌迷辦一場「受傷派對」，當天用心打扮的歌迷，有機會獲得與陳勢安合照機會。

(中時 )