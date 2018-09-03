3年遠距夫妻仍有激情！林依晨曝與老公婚姻保鮮之道

2018年09月03日 18:23 中時 林淑娟

林依晨。（《Marie Claire美麗佳人》）

林依晨。（《Marie Claire美麗佳人》）

林依晨與老公林于超結婚3年多，雙方因工作緣故，經常過著遠距離夫妻生活，不過她接受《Marie Claire美麗佳人》雜誌專訪時表示，這對她而言不是問題，因為單身時的她，就學會了如何與自己相處，現在的她跟老公就像家人，有牽掛、羈絆，也像朋友，可以吐露心聲、尋求建議，「我們也有愛情方面的仰慕、激情和保有一點點的神祕感，保持多樣性的情感面向，新鮮度和熱情才會一直存在。」

她形容跟老公的情感，從友情、純愛情，到結婚後加入親情，變成很像三股辮交織而成的複合型情感，「他給我的支持、信任感和包容都很大，讓我感受到被保護、被信任、被支持。」

她也以過來人身份建議，當想要找一個人戀愛，但還沒找到的時候，都要學會對自己更好，「單身是很寶貴的，當你不害怕只跟自己相處，能夠享受一個人的寂寞，兩個人在一起會有更多空間。你不會時刻想黏著對方，一個人的自在，對方也會感受到，兩個人的關係才會更長久。

2013年就有初階執照的她，前陣子考到進階潛水執照，能潛到40米的深海，她從小就親近水，也熱愛大自然，但是因另一半才開始探索海底世界，「因為我的另一半作潛水相關事業，遇到他之後，就更想接觸不一樣的水中活動。常有人說海底世界是內太空，這真的是一個生物種類、聲音傳導、色彩呈現都非常不一樣的世界，可以學會這樣的技能，探索一部分的它，真的很幸運。」老公讓她看見了內太空的美好，用氣瓶數記錄他們的愛情，與他一起探索這個世界，也體悟到家庭帶給他的安全感。

林依晨自2013年的《蘭陵王》，已經五年尚未出演古裝劇，才剛殺青的新劇《小女花不棄》讓她一提到新作品就雀躍不已。這部劇是以花不棄這個身世迷離的女生，展開一段關於穿越的時空設定。「這是關於花不棄從街頭一直到江南第一世家的故事，然後我飾演的這個角色從小流落在外，甚至在街上當過乞丐，她見過很多險惡的事物。故事情節非常曲折，無論分支、主線都很好看，所以很吸引我。」

詮釋從小在街頭打混的花不棄，讓林依晨滿足了戲癮，從耍酷、賣笑，跪地求饒的靈活模樣，到她本性的一派純真，角色的層次也是她接下這部古裝劇的主因。「這部片很好玩的地方就是服裝，我大概有六、七套乞丐服，還有各個達官貴人府的婢女服。跟劇組的大家也都很合得來，雖然男主角張彬彬甚至小我一些，可是我們搭配起來特別有默契。」

(中時 )