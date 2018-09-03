繪本故事書＠中山書街！《窗邊的小荳荳》插畫家創作展秀繽紛

誠品書店09.15起將於全台最長書街誠品R79展開「我做了一個夢—岩崎知弘100週年創作展」。（誠品提供）

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中時電子報
／整理報導

小女孩戴棕色帽子，臉上帶著一抹微笑，好奇地問媽咪，「我們要到哪個學校呢？」殊不知還在讀小一的她竟是被原本學校退了學！然而進了東京「巴氏學園」的她找到新方向！

這些動人純真的回憶被日本國寶藝人黑柳徹子記錄成為名著《窗邊的小荳荳》，而這本書上燦爛童顏，鮮豔色彩的插畫則是日本知名繪本大師岩崎知弘作品。甫在國立歷史博物館展出備受好評，今年秋天在中山書街又能看到岩崎女士可愛又純真的插畫了！

「岩崎知弘100週年創作展」邀請台日跨領域創作者展出全新跨界創作，重新詮釋岩崎知弘經典圖像｜川貝母作品「夜夢遊」示意圖。（誠品提供）

感動全球千萬讀者的日本知名繪本大師岩崎知弘今年100週年生誕紀念，誠品書店9/15起將於全台最長書街誠品R79展開「我做了一個夢—岩崎知弘100週年創作展」，悠閒走一趟中山書街彷彿走進一本繪本故事書！

誠品R79展開「我做了一個夢—岩崎知弘100週年創作展」，悠閒走一趟中山書街彷彿走進一本繪本故事書｜張西作品「白日夢」示意圖。（誠品提供）

除了岩崎知弘的經典圖像重新詮釋，以及在日本「安曇野知弘美術館」展出的大型帽子竹編作品「Children’s Room」，連續7個周日下午還有「水彩暈染體驗」活動，邀請大小朋友免費報名參加。誠品書店也推出逾300款包括曾獲紅點設計大獎的「空氣花瓶」、獨家自製的團扇等岩崎知弘相關紀念商品，供讀者收藏！

岩崎知弘是日本出版史上最暢銷童書《窗邊的小荳荳》繪本畫家，作品曾獲義大利波隆那及德國萊比錫國際書展大獎，她畢生以「孩童」作為創作主題，因此有「兒童畫家」美稱，在日本家喻戶曉。

此次誠品書店策畫岩崎知弘100週年創作展，除了邀請她的長子「知弘美術館」創辦人松本猛來台舉辦講座，連續5年替精品品牌愛馬仕設計櫥窗的日本建築事務所TORAFU ARCHITECTS，在日本「安曇野知弘美術館」展出的大型帽子竹編作品「Children's Room」也將在中山書街現身，誠品R79獨有的櫥窗風景也將以岩崎知弘的繪圖點飾，將全台最長書街打造成岩崎知弘作品的展演場！

全台誠品書店及誠品網路書店即日起推出「夢的光景」繪本主題展，精選《窗邊的小荳荳》等逾200本精選推薦。（誠品提供）

重拾經典繪本風潮，誠品書店高雄大遠百店也將主展場的精華帶到南部，邀請讀者一起認識岩崎知弘的作品。全台誠品書店及誠品網路書店即日起也推出「夢的光景」繪本主題展，精選《窗邊的小荳荳》等岩崎知弘相關作品。

我做了一個夢｜岩崎知弘100週年創作展

展期：2018.9.15－11.11

地點：誠品R79中山地下書街

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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