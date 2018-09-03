洋廢塑流入屏東 屏縣環保局將開罰

2018年09月03日 18:31 中時 林和生

高樹一間工廠承租鄰近農田堆疊洋廢塑。（林和生翻攝）

屏縣環保局查獲高樹一處工廠進口洋廢塑且任意堆跌。（林和生翻攝）

「別國不要的廢棄物、我們也不要」洋廢料大舉輸台，屏東縣環保局近日清查縣內可能輸入廢塑的塑膠工廠，並在高樹鄉一家合法工廠深度稽查，發現該公司今年已從國外進口廢塑膠達1256公噸，且再製成為塑膠造粒產品進行販售，環保局已依法開罰並限期改善。

屏縣環保局廢棄物管理科長余東壁指出，「廢塑膠」依廢棄物清理法第38條輸出入相關規定公告「屬產業用料需求之事業廢棄物」，依規定免申請輸入許可，但在台灣境內清除處理再利用問題，仍依廢棄物清理法規定辦理。

被查獲的工廠每月生產造粒產品約110公噸，因廠房空間有限，所以承租位於工廠附近約9公頃農地，暫時放置400公噸從美、日進口的廢塑膠，經統計，該工廠每月進口約200公噸，經過粉碎、熱熔作業製成塑膠造粒產品，販售給其他工廠製作塑膠類製品。

勘查現場堆置的「洋廢塑」有藍、黑、淺棕色，屬於美、日當地產出的農用塑膠膜，大部分捆綁成型、部分是條帶式堆疊，少部分是縣內自行收購的農用塑膠膜，因儲放現場露天堆置且未施設集排水設施，已違反廢棄物清理法，將可裁處新台幣6000元以上、3百萬元以下罰鍰並限期改善。

環保局表示，國內已有廢塑膠棄置問題，現又大量輸入進口，的確衝擊國內廢棄物資源回收體系，認為需要重新檢討「屬產業用料需求之事業廢棄物」必要性，應嚴格限制縮減廢棄物輸入種類，將我國已產出過剩、屬同質性的廢棄物阻絕於境外。

余東壁也承諾，環保局會主動持續清查塑膠、紙類加工業者，嚴格審核使用廢塑紙原物料產源及數量，並呼籲不法業者切勿心存僥倖、意圖以合法掩護非法，除可能身陷囹圄外，仍需擔負清理廢棄物的龐大費用。

(中時 )