深坑25道人氣料理車拼、網路票選開跑！

2018年09月03日 18:33 中時電子報 綜合報導

新北市深坑的豆腐料理膾炙人口，遠近馳名，但是除了豆腐之外，深坑近年來還發展出很多在地美食，每年舉辦的多福宴，更是吸引國內外饕客慕名而來。今年在多福宴之前，更舉辦了深坑美食網路票選活動，精選在地12家知名餐廳的25道經典與創意料理，分為前菜、主菜、湯煲與甜點四大類，讓人看了食指大動，由於票選活動獎項豐富，更吸引民眾踴躍參加。

憑藉著百年技術與優良水質，深坑豆腐的美味聞名全台，可以說是臺灣豆腐的故鄉，尤其近年來深坑老街經過新北市政府完成復舊工程後，更是充滿濃濃的懷舊風情。美味的料理結合了古樸的老街，讓深坑多福宴這種讓民眾封街吃辦桌成為難得的體驗，這也是多福宴年年吸引眾多國內外食客的主要原因。

以深坑美食為號召的多福宴，到底有多熱門呢？104年舉辦時，推出「招牌經典」，強調一次吃到深坑各種經典料理，105年再以「私房嘗新」為號召，由各店家推出自己的私房菜色，45桌多福宴於一日內售罄，並且造成轟動。106年的「豆腐黑白配」，更是打破紀錄，席開50桌的多福宴，於「深坑商圈好好玩」臉書粉絲專頁開放報名後，在短短7分5秒內就搶購一空。

圖/新北市經濟發展局提供。

今年的多福宴強調是「經典再現，跨界創新」，在舉辦之前，特別邀集了深坑著名的12家餐廳，推出了25道的經典與創意料理，並且分為前菜、主菜、湯煲與甜點四大類，進行網路票選活動。參加的民眾可以針對自己最想吃的料理投票，如此不但可以了解深坑美食，作為旅遊餐飲的參考，還能參加抽獎。獎品相當豐富，包括迷你食物調理機、手持式掛燙機、歐姆龍體重體脂計、日式黑金剛炒鍋等，還有200份價值100元的深坑消費券，這種消費券在深坑商圈使用，視同現金，可以用來購物或餐飲，歡迎民眾踴躍參加。

(中時電子報)