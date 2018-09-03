女子拒穿內衣遭解雇 怒嗆：衣服下面穿什麼不需你發令

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
/綜合報導

現在女性自主性強、講求兩性平等，許多傳統的束縛已經都被拋到九霄雲外。加拿大25歲女子克莉絲蒂娜•謝爾（Christina Schell），在不列顛哥倫比亞省奧索尤斯的一家高爾夫俱樂部工作了不到三個星期，就被迫辭職了。克莉絲蒂娜表示，辭職的原因，是因為她拒絕穿內衣。她說，「我衣服下面穿什麼，需要你來發號施令？」

克莉絲蒂娜表示，沒有男性員工被要求需要穿內衣，所以，這對她來說，就是一個差別對待、有歧視的問題，「我不認為我衣服下面穿啥，是別人的事兒。作為一個女性，在今天，在這個時代，我卻不能決定我的內衣，這真的，這真的很難。」

據《太陽報》9月2日報導，在拒絕穿上內衣工作而遭到辭退之後，一名女子投訴了她的老闆。

原來是在三年前，她出於健康以及舒適方面的原因，克莉絲蒂娜不再穿內衣了，這也從未出現什麼問題，直到今年6月，她在這家俱樂部的烤肉餐館工作後，顧客們投訴她不穿內衣，因此老闆們引入了新的著裝規定，要求女性員工「必須在制服襯衣下穿上背心或者是內衣。」

克莉絲蒂娜拒絕了，並聲稱她因此已經被解雇。就此事，她已遞交了一份人權投訴。克莉絲蒂娜還補充道，另外，她還與俱樂部經理道•羅伯（Doug Robb）進行了談話，據悉，經理告訴她，著裝要求是為了更好的保護她。針對此事，該俱樂部經理拒絕置評，稱員工事物屬於機密。

(中時電子報)

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