雲林台西鄉雨後路破、堤防塌陷 公所全力搶救

台西鄉虎尾溪堤防塌陷近百公尺，鄉公所展開搶修。（張朝欣攝）

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台西鄉海北村產業道路年久失修路面多處毀損，823豪雨後出現1處直徑約150公分的大洞，虎尾溪堤防也因豪雨塌陷近百公尺，3日台西鄉公所派員搶修，在路面設置警告標示、以太空包臨時補強堤防，避免災情持續擴大。

台西鄉在823豪雨多處淹水，所幸並未出現重大損傷，沒想到這幾天雨停後陸續傳出災情，位於海北村的產業道路3日突然塌陷，民眾經過時差點跌入洞內，趕緊通報鄉公所，鄉公所立即派員架設警示標誌並進行搶修。

另外，溪頂村虎尾溪旁的堤防因大雨沖刷後基底遭掏空，造成近百公尺堤防塌陷，溪水隨時可能溢出、險象環生，鄉長趙瑞和馬上調來太空包堵住缺口，並通知承包商緊急修補。

趙瑞和表示，台西鄉因缺乏經費，許多產業道路年久失修，平常看不出有危險性，其實路面與地基都已非常脆弱，只要下起豪大雨，地基便會塌陷成為「吃人的路」，除了緊急搶修外，也將向中央與縣府爭取平日養護經費。

溪頂村虎尾溪旁堤防情況則不同，此工程完工不久尚在保固期內，不知為何一遇豪大雨便塌陷，已請承包商先善後日後再追究責任。目前先行用太空包暫時補強，以免水淹村落。

鄉民們說，台西地區因地層下陷，豪大雨後大量雨水灌入地底，一開始看不出災情，約1星期後便會陸續出現問題，希望相關單位平日能多加養護道路與堤防，事先預防才是最好的辦法。

(中時 )

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