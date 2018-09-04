桃園》前民政局長邱德順抨擊新市府 參選市議員

2018年09月04日 07:11 中時 蔡依珍

前桃園縣府民政局長邱德順，以無黨籍參選，希望以曾任3屆縣議員和官員的經歷，提出實質建設，讓桃園區更人性化、現代化。（蔡依珍攝）

前桃園縣府民政局長邱德順，以無黨籍參選，希望以曾任3屆縣議員和官員的經歷，提出實質建設，讓桃園區更人性化、現代化。（蔡依珍攝）

桃園區市議員22人登記搶12席，競爭激烈，其中前桃園縣府民政局長邱德順，以無黨籍參選。曾以24歲當選最年輕縣議員的邱德順，從小在市場長大，有感桃園老城區不但未因升格提升、反而更加沒落，中正路也處處高掛頂讓或出租，希望以曾任民代、官員的經歷，提出實質建設，讓桃園區更人性化、現代化。

邱德順的父親在永和市場賣魚，在市場出生、長大的他，曾以24歲當選最年輕縣議員，連任3屆縣議員、還曾與市長鄭文燦在議會當同事，善氣迎人、個性豪爽的他，在前縣長吳志揚時期被延攬入小內閣、擔任民政局長，深獲地方各界肯定與認同。

升格後邱德順卸下官職，熱心於公益，在桃園生命線協會等社福團體服務、奔走，但在基層服務時，卻發現桃園市民未因升格而過的更好，4年過去只累積小確幸、小本生意卻苦不堪言，像是過去最熱鬧老城區，從廟後商圈到桃園夜市，過去店租每月10餘萬，如今只剩不到1/3都還租不出去，中正路、博愛路全是招租、轉租，或是變夾娃娃店，沒有商機、更遑論文化特色，感嘆故鄉只剩落後沒有成長。

邱德順對於老城從繁榮到沒落感觸很深，在鄉親父老簇擁下，決定挺身而出，挾著民代到行政機關的經歷，提出絕對可行的計畫，服務處就設在永和市場，他直言綠線捷運G08永和市場站是「救命丹」，透過產站聯合開發，改變地方老舊生態，增設停車位、提升整體市容，強調一定要讓住在老城區的鄉親有信心，有信心參加政府主導下的公辦都更，而非像現在一樣踢皮球、只以超低行情徵收地底下過路權，無助地方發展。

(中時 )