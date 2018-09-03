陳福海力挺「九二共識」 小三通再創歷史新高

2018年09月03日 19:35 中時 李金生

「自由行」居多的陸籍旅客對地區中、小觀光產業助益尤多。（李金生攝）

今年1~8月金門小三通入出境累計124萬1640人次，較去年同期增加10萬5896人次，成長9.3％。（李金生攝）

金門「小三通」持續加溫，8月往來旅客和落地簽人次，雙雙創下單月歷史新高。其中陸客入出境較去年同期增幅達4成，落地簽人數更成長近6成，帶來觀光活力和消費動能。縣府分析指出，陳福海縣長積極建構金門為「九二共識」最佳實踐場域，以及宣示推動「金門新三通」兩岸關係友善政策，已出現顯著成果。

縣長陳福海也強調，不管執政黨與對岸關係如何生變，縣府一定以民生需求為前提，持續強化與大陸的各項交流，替金門鄉親創造更多福祉。

縣府觀光處表示，依據移民署金門行政中心統計資料，今年8月小三通入出境計18萬9383人次，較去年同期增加4萬5179人次，成長幅度達31.3％；另陸客入境計4萬3484人次，較去年同期增加1萬2804人次，成長41.7％，其中落地簽計6936人次，更較去年同期成長高達59.9％。

觀光處另就今年前8月出入境數據分析指出，今年1~8月小三通入出境累計124萬1640人次，較去年同期增加10萬5896人次，成長9.3％；陸客入境計25萬1068人次，較去年同期增加3萬4930人次，成長16.1％，其中落地簽計3萬7353人次，較去年同期增加1萬1454人次，成長44.2％，明顯可見陸客比率持續成長，其中以「自由行」居多的陸籍旅客對地區中、小觀光產業助益尤多。

縣府觀光處強調，陳福海縣長就任後大力推展兩岸交流工作，自2016年3月在全台各縣市中，率先成立「大陸事務辦公室」，積極扮演金門與大陸間之聯繫「窗口」與溝通「橋梁」，整合各單位資源，致力推動與大陸各城市旅遊、經貿、文化等各項交流，讓兩岸聚焦金門，成為兩岸交流重要場合。例如2015年第3次兩岸事務首長會議(夏張會)、2016年兩岸企業家峰會，縣府並於2016年啟動「金廈旅遊節」，鼓勵大陸組織來金門辦理活動，打造月月有活動，讓旅遊延伸金門，如大陸之村跑、越野走、馬拉松、自行車等，有效帶動陸客到金旅遊。

縣府強調，陳福海縣長的「兩岸和平，點亮金門」施政理念，獲得兩岸有關當局之支持與肯定，陸委會與移民署近年也釋出多項惠金措施，如2015年小三通落地簽之開辦、2016年離島藝文商務交流縮短審核時間、2017年小三通落地簽費用調降、2018年小三通個人旅遊簡化以及醫療服務、團體赴金門旅遊只要3人即可成行；另陸方也配合推出如2016年設籍金廈居民小三通船票8折優惠、福建省居民大通證自助簽注、推行卡式大通證等便利旅客來金等多項政策。

(中時 )