靜脈潰瘍5年沒好 婦人枉花10萬人工敷料

2018年09月03日 18:37 中時 王文吉

豐原醫院心臟血管外科主任張耀中指出，劉婦右小腿傷口是靜脈高壓造成的「靜脈潰瘍」。（王文吉攝）

台中50歲劉姓婦人5年前遭蚊蟲叮咬，抓癢後造成左小腿傷口，她四處求醫，甚至花近10萬元買人工敷料使用，也不見好轉。劉婦去年底到衛服部豐原醫院求診，經靜脈血管攝影檢查，才發現是為靜脈高壓造成的「靜脈潰瘍」，經靜脈手術配合高壓氧治療，傷口終於痊癒。

豐原醫院心臟血管外科主任張耀中表示，「靜脈潰瘍」是因為靜脈高壓造成，正常情況下，心臟的血液經過動脈打到周邊、打到足部、腳踝等地方，然後經過靜脈回流到心臟。

張耀中說，這名患者經靜脈血管攝影檢查深部靜脈是通暢的，加上一般下肢靜脈潰瘍的傷口周遭膚色，和其他部位正常膚色明顯不同，且傷口兩週以上未癒合，高度懷疑是靜脈潰瘍問題

張耀中指出，這位患者靜脈回流比較差，小腿內側因為癢而抓出傷口，導致傷口5年來遲遲不會好，這就是典型的靜脈潰瘍。劉婦去年底到院求診，當時傷口長約9公分、寬約7公分，經住院接受靜脈手術，配合門診高壓氧治療及傷口照護，5個月後傷口痊癒，終結多年煩惱。

張耀中說，下肢潰瘍包括足部潰瘍是醫療上常見且棘手問題，只要仔細檢查慢性傷口的病因，接受健保給付手術，即能儘早讓傷口痊癒。

(中時 )