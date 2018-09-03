朱立倫視察安坑輕　預計2021年底完工

2018年09月03日 18:36 中時 葉書宏

新北市政府朱立倫市長今（3）日下午親赴安坑輕軌工區關心軌道工程施工情形。（葉書宏翻攝）

新北市政府朱立倫市長今（3）日下午親赴安坑輕軌工區關心軌道工程施工情形。安坑輕軌與即將完工的捷運環狀線十四張站相連，沿途經過新店區安一路、安捷路及安和路，山林景致美不勝收，並完整串聯人文特色景點。

朱市長視察時表示目前安坑輕軌工程進度已經超過4成，高架段和平面段都如火如荼施工中，期待2021年前能如期完工。三環三線是新北市的重點政策，在新北市政府與捷運工程局的努力下逐步實現，除了預定今年底完工的淡海輕軌綠山線及環狀線第一階段以外，安坑輕軌也正式進入平面段軌道鋼軌鋪設施工階段，許多建築及電機工程將於軌道鋪設後陸續接力施工，為安坑輕軌推動上的重大里程碑。同時，朱市長也勉勵全體團隊能如期如質完工，實現三環三線願景，提供安坑地區居民交通的新選擇。

新北市政府捷運工程局補充，安坑輕軌平面段主線採崁埋式軌道設計，鋪設的鋼軌採用槽型鋼軌，已廣泛運用在城市輕軌交通建設；配合彈性包覆材將鋼軌兩側及底部進行支撐及包覆，可達到減噪抗振之效果。此外，平面段主線亦搭配採用植草式軌道以增加綠地，型塑優質環境景觀，使輕軌系統與都市交通融合為一體，興建易親近的交通運輸工具，呼應新北市政府推動環境永續發展。

目前三環三線完成進度有目共睹，自2013年起新莊線全線、2015年頂埔線、2017年機場線通車，接續還有2018年底淡海輕軌綠山線、環狀線第一階段、2019年淡海輕軌藍海線、2012年安坑輕軌、2023年三鶯線等將陸續完工。

三環三線建設自升格以來至2018年底進度已完成56.8％，里程數增加52公里，車站數增加41座。未來全數完成後，本市境內捷運路線可達144.4公里，126座車站，將有20個捷運交會站，串聯起「城市新軸線」，邁向不同的新北市。

新北市政府今年將持續積極爭取中央核定萬大中和樹林線第二期財務計畫以及環狀線第二階段綜合規劃報告及汐止民生線綜合規劃報告，完成三環三線路網整體建置。

(中時 )