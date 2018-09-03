中共「富豪級」特務收藏 出現拍賣市場！

2018年09月03日 18:40 中時電子報 吳玫穎

傅抱石「松蔭賞菊圖」10月3日將在香港拍賣。(戴忠仁提供)

「松蔭賞菊圖」原主人盧緒章是潛伏國民黨內的中共特務。(戴忠仁提供)

資深主播戴忠仁日前在台北參觀百年老店邦漢斯拍賣的預展時，看到一張很不錯的傅抱石繪畫作品，但看到題款後，他赫然發現這張畫的原主人曾是在國民黨臥底多年的共諜，而且是一位富豪級的間諜！

戴忠仁所見到的是一張傅抱石於1945年所繪「松蔭賞菊圖」，高士輕捻菊花，微撫瑤琴，飄逸忘我的境界，松樹的蒼勁，針葉的散鋒繁密交疊，傅抱石都發揮的淋漓盡致，上款寫著「緒章先生方家教政」。

戴忠仁指出，受贈者盧緒章就是當年潛伏於國民黨內的匪諜，從抗日期間在四川重慶，及二戰後重返上海，盧緒章以紅頂商人之姿打入國民黨核心，甚至還取得少將軍銜，他利用特權放高利貸牟利，成為當時中共的秘密資金來源。

盧緒章和當時的國民黨情報頭子「中統」的負責人陳果夫，還成了藥廠的合作股東，一直到1949年中共建政後，成了中共的貿易部副部長，許多國民黨人士才恍然大悟匪諜一直就在他們身邊。

盧緒章的故事大陸還曾拍過電影，盧緒章曾獲得一些傅抱石的書畫，或許是兩人在四川就已經建立深厚交情，傅抱石贈與盧緒章的畫作品質都頗為可觀。這次香港邦漢斯十月份將拍賣的「松蔭賞菊圖」就是其中之一。

戴忠仁主持《國寶檔案》介紹這張傅抱石畫作，也告訴大家在那大時代背景下許多扣人心弦的諜戰故事。《國寶檔案之方蕊長春》專輯將在下週一(10號)晚間11點人間衛視頻道播出。

(中時電子報)