2018年09月04日 07:30 中時 張立勳

故鄉的口味。

「故鄉的口味」極品南乳香排骨。

創意料理：「極品南乳香排骨」是名廚王師傅的手路菜，以高級的排骨加上薑、洋蔥、芹菜、紅蔥頭等精心醃漬兩日后料理而成，最後再鋪上銀杏果、香菜、海苔、蝦餅等配料，就是一道美味佳餚，保證讓你吃了不油不膩，清香回味可口！

店家簡介：位在深坑老街上，有一間很特別的店，這家餐廳古色古香，牆上滿滿的簽名塗鴉，別無他號就是這家「故鄉的口味」。自第二代鄭老闆開業20年多來，只要每天店門一開，豆腐的香氣往外飄，許多聞香而來的饕客蜂擁而來，吃過的人都讚不絕口，直誇：「故鄉ㄟ味，吃了有家的感覺！」

原本是經營義大利麵的鄭老闆，為了傳承家業，在家人的支持下，決定轉業返回深坑老街經營豆腐料理，並推出全素的餐點，讓重於養生的饕客也能品嘗出特別的風味，鄭老闆吸收西式的料理經驗，結合傳統老街的豆腐菜色風格，自創很多新式的佳肴也深深吸引了不少顧客的胃口。

尤其是鄭老闆引以自豪的東方白富貴牛肉這道菜，更是多福宴不可缺少的料理，據鄭老闆指出，這道菜是以上等的牛肉、蘿蔔、蔬菜等食材組合而成，其中牛肉因各地品質不一，絕對是以上等食安合格的肉品為採購要求標準。

鄭老闆又表示，創新的料理極品南乳香排骨這道菜是多福宴最重要的主菜，因為深坑老街各店都是以臭豆腐為烹煮的菜色居多，但是要將排骨料理做到細心好吃，如何與眾不同必需下過工夫精心研究才行。很多老顧客都說，善於求新求變的鄭老闆作出的排骨料理讓人吃起來彈牙、古味精緻、而且爽口、會有一種家鄉的味道。

據鄭老闆透露，店內研發創新的排骨料理，是名廚王師傅的手路菜，以高級的排骨加上薑、洋蔥、芹菜、紅蔥頭等精心醃漬兩日后料理而成，最後再鋪上銀杏果、香菜、海苔、蝦餅等配料，就是一道美味佳餚，保證讓你吃了不油不膩，清香回味可口！而且將參加一年一度多幅宴的票選活動，請大家拭目以待，並多多支持投票。

鄭老闆也希望多福宴能參考牛肉麵節的模式，結合週遭商圈與旅遊，擴大整個活動的層面與影響力。鄭老闆又建議，不要侷限50桌，每桌費用可分層級，4000元，5000元，6000元以上不等，也不要只限一日，希望能在淡季連續辦理，或是結合老街特色舉辦中秋節烤肉等活動，但必需注意天候，因為是露天式的活動，若遇下雨，應可彈性延期，使活動能盡善盡美，讓顧客能有家的感覺，吃出故鄉的口味。

(中時 )