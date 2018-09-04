揪感心！獨眼文旦農樂天自助 兩孫飲水思源接棒扛農務

每年文旦採收期雖然辛苦，也是劉招男最開心的時刻。（周麗蘭攝）

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就讀高中的孫女（左）很貼心，接棒採收、搬運、分級、裝箱、販售。（周麗蘭攝）
劉招男的文旦是老欉，今年結實纍纍，好像滿天星。（周麗蘭攝）
獨眼又雙腳膝蓋磨損的劉招男，活得十分樂天。（周麗蘭攝）

70幾歲的劉招男一隻眼睛看不見，一人管理7分地文旦園，除草、施肥、剪枝、施藥一人包辦，和妻子扶養兩個孫長大，老妻記憶力漸失，還好孫子長大了，這兩年角色互換，孫子幫阿公阿嬤收柚子，粗重的他們來做。

劉招男的文旦園今年因雨延遲兩天採收，適逢開學日，就讀高中的姊弟倆想了個辦法幫忙阿公，連幫摘文旦的農婦都讚不絕口。

劉招男要養一個老妻、兩個孫子，一年一度的文旦收成是唯一收入，但他錢看得輕，要送人吃的堅決不收錢，次級品也很不好意思賣。

劉招男50幾歲時除草被反彈的石頭打中左眼，從此成了獨眼，於是設法改用農機，把文旦賣來的錢拿來添購農機，為了看守農機，開始長期住在工寮，守著文旦守著農機。

雖然生活條件不佳，劉招男十分樂天，對果園的管理很有自信，有一年結果率差，他說「結多少看老天爺，好不好吃看自己」。2015年蘇迪勒颱風刮落數千斤文旦，他不減樂天地說「夠回本就好」。

劉招男的生命裡曾有過心痛，小兒子驟逝隨著文旦柚一年又一年收成，拉拔兩孫子長大，喪子之痛成為他人生的逗點。

因長期搬運重物之故，他雙腳膝蓋都磨損，噴藥坐著噴，採收時推著搬運機當助行器，許多客人看他這麼辛苦，勸他放給孫子做，但他知道除了自己沒有人能扛得起。

去年開始，就讀高中的孫女與孫子接棒採收、搬運、分級、裝箱、販售，今年不忍阿公擔心大雨攪局影響採收，2人向學校告假摘文旦，阿公逢人便稱讚「阮孫足乖ㄟ！」兩孫子怕關注眼光，戴著口罩趴趴走。

(中時 )

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