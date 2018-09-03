「天使哥」求職碰壁 伊甸助他一臂之力

阿偉在伊甸幫助下，順利找到家具店工作。（柯宗緯攝）

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阿偉在伊甸幫助下，順利找到家具店工作。（柯宗緯攝）

「老師，謝謝妳，我很喜歡這份工作！」40歲阿偉年輕時罹患慢性精神疾病，找工作四處碰壁，所幸在伊甸基金會就業服務員協助下，阿偉在宜得利家居擔任理貨員，迄今超過5個月。

阿偉28歲時因不明原因開始出現情緒控制困難、自言自語、幻聽的情形，跑遍各大醫院求診後，確診罹患慢性精神病，持有輕度身心障礙證明，病情時好時壞，不易找到合適工作。

去年，他透過伊甸就業服務員協助，在飯店做房務清潔的工作，工作3個月後，分配清掃房間數量逐漸增加，讓他工作備感壓力，更影響工作表現，經多次協調及輔導仍得不到職場諒解，內心無助及痛苦，不得已情況下選擇辭職。

今年年初阿偉想重返職場，伊甸就業服務員葉育綺多次晤談，暸解阿偉在職場適應及人際關係上需要加強，剛好宜得利家居大樂民族店有缺額，終於在3月順利面試成功。

阿偉工作認真，負責清除架上灰塵、貨物擺放位置、上架、環境清潔、賣場購物車補足，回答客人的問題，不會的就會問主管。葉育綺也經常親自和長、同儕多次溝通，讓職場工作夥伴了解阿偉精障特質，在工作時對阿偉能包容體諒，遇到上班時間要吃藥時，也能給予充足時間緩和及稍做休息，讓阿偉感受到職場的友善。

葉育綺更透過line隨時掌握及了解阿偉工作狀況，而阿偉也會回傳一些勵志話語給葉育綺，他的貼心堪稱「天使哥」，看到他慢慢建立自信及展現獨立生活的能力，心中感到安慰。

台灣找工作大不易，尤其身心障礙所造成的不便，更影響其工作機會。今年伊甸陸續在台南、高雄、台中、台北等地舉辦「無障礙生活節」體驗活動。

高雄場於10/6(六)14:30~20:00高雄市文化中心圓形廣場盛大舉辦，以多元、童趣、園遊會的方式，邀請民眾實際感受身障者或長者的不便，共同打造友善的生活環境，伊甸更邀請社會大眾支持「無障礙生活計畫」，幫助現在的他，照顧未來的你。詳情請上伊甸基金會官網www.eden.org.tw，或電洽(07)315-9666。

(中時 )

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