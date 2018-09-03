客家音樂13強團 9月起嗨翻44校

客家音樂13強團，9月起嗨翻桃園44校。(蔡依珍攝)

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客家音樂13強團，9月起嗨翻桃園44校。(蔡依珍攝)
客家音樂13強團，9月起嗨翻桃園44校。(蔡依珍攝)
客家音樂13強團，9月起嗨翻桃園44校。(蔡依珍攝)

第三屆桃園客家音樂校園巡演3日在市長鄭文燦帶領下，宣布正式起跑，今年擴大舉辦，樂團數和巡演學校都更甚以往，13組入選的客家藝文團隊，集結演唱、樂團、客家傳統戲曲、音樂劇及偶劇等多元展演方式，深入全桃園44校，精華影片也會剪輯放上潮客狂響臉書粉絲專頁，讓更多人欣賞客家文化之美。

鄭文燦說，任何一個語言或文化都有其魅力及價值，都是經過長時間累積的生活智慧，可透過文創讓大家更親近，客家文化並不古板，音樂也不是只有山歌，而是可以從樂團、偶戲、傳統戲劇及現代的表演中，汲取一些創新的資源，客家音樂校園巡演不僅可扶植客家的藝文團體，也讓更多的孩子「學作客」，更加認識客家文化，而客家音樂校園巡演活動，讓客家走入生活、走入校園也走入城市，引起市民朋友很大的迴響。

今年客家音樂校園巡演報名團隊超過20組，其中劉劭希樂團、東東樂團、榮興客家採茶劇團、山狗大樂團、阿比百樂團、謝宇威樂團、iColor愛客樂、哈旗鼓文化藝術團、享樂10弦樂團、幸運草偶劇團、打幫你樂團、montunos樂團、曾仲瑋等13組團隊脫穎而出，9月至11月將深入桃園各區總計44所學校表演，希望發展成為校園中的客家文化節。

鄭文燦說，桃園在客家文化的版圖上相當豐富，有台灣民謠之父鄧雨賢、客家山歌天后賴碧霞、客家文學家鍾肇政等知名代表性人物，桃園升格後，市府積極推動客家事務，客家事務局預算從升格時約2億元到108年達到12億元，經費全國第一，代表市府對客家事務的重視，中央的前瞻基礎建設計畫中，客家建設編列約20億元，市府向客家委員會爭取到約13億元的建設補助、超過6成，規畫龍潭「台灣客家茶文化館」、平鎮「1895乙未戰爭保台紀念公園」及新屋「永安海螺文化體驗園區」等3大客家亮點建設，今年起將陸續有11個場館完成並移轉給客家事務局管理，希望打造桃園成為客家第一庄。

(中時 )

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