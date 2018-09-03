鄰居眼中的好妻子 每天3滴眼藥水成功毒殺丈夫

2018年09月03日 19:06 中時電子報 湯萱樂

日前美國南卡羅萊納州，一名64歲的男子史蒂芬被發現倒斃在自家住宅，原本以為是滾下樓梯身亡，不料經過法醫鑑定後發現是被毒殺，警方調查兇嫌是死者妻子，她每天都在丈夫杯中加入3滴含有「四氫唑啉」的眼藥水下毒，三天就成功得手。

史帝芬和妻子結婚8年，7月21日他陳屍在家中客廳被發現，疑似站不穩從樓梯上跌落身亡，8月4日舉行葬禮，在驗屍結果出爐後，警方發現是妻子謀殺丈夫事件，法醫在遺體中發現高濃度的四氫唑啉（Tetrahydrozoline），而這類化學品經常用於眼藥水中，這種東西滴在眼睛不會影響身體，但吃下肚就會變成神經毒素，嚴重還會導致死亡。

死者妻子拉娜被捕後也坦承犯案，表示在7月19日到21日間，每天都在老公杯中加入3滴含有「四氫唑啉」的眼藥水，雖然她辯稱是在不知情的情況下加入有毒物質，警方仍依法將她起訴，鄰居桑福德得知消息後表示，拉娜是很好的妻子，據《三立報導》拉娜其實早在2010年在臉書透露對老公的怨言，她當時留言，史帝芬是個酒鬼還劈腿，「但他還是我孩子的爸爸，我的小孩會看我的臉書。」真時動機目前警方仍在調查中。

四氫唑啉是一種稱為咪唑啉的藥物，可在非處方滴眼劑和鼻腔噴霧劑中使用。當有人意外或故意吞咽此產品時，會發生四氫唑啉中毒。美國也曾發生過其他婦女企圖利用含萘甲唑啉有效成分咪唑啉衍生物的眼藥水毒殺老公！據調查人員發現，這名婦女家裡有11個眼藥水空盒子和10個滴眼液的空瓶子，還發現了六個未開封的眼藥水！

(中時電子報)