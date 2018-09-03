習唱名非洲邦交新成員　拉攏意味濃

2018年09月03日 20:24 旺報 陳君碩

中共總書記習近平3日在中非合作論壇開幕式上發表演講，除了對非洲贈與大禮包，將再投入600億美元推動非洲八大行動，在台灣特別關心的邦交國議題上，習也間接提及。他在演講開始時，唱名三個剛加入的新成員，歡迎他們加入，演講尾聲則提到，將對「有邦交」的窮國島嶼小國，免除無息貸款的債務。

中非合作論壇北京峰會3日在北京人民大會堂開幕，習近平在演講一開始，就先提到此次會議「相繼增加了甘比亞、聖多美普林西比、布吉納法索三名新成員」，在一一唱名介紹後，台下響起熱烈掌聲。

習所提到的三個新成員，就是近幾年陸續與中華民國斷交的非洲國家，目前非洲僅剩史瓦帝尼一國尚未與大陸建交。

習近平在演講中，深入闡述中非關係的發展和未來將推行的八大行動，在演講尾聲時，再次提到與邦交相關的議題，他表示，將「同時免除與中國有外交關係的非洲最不發達國家、重債窮國、內陸發展中國家、小島嶼發展中國家，截至2018年年底到期，未償還的政府間無息貸款債務」。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅受訪指出，習在中非論壇上送出「大禮包」，免除窮小國家的債務，必定對像是史瓦帝尼、帛琉等，尚與中華民國保持邦交關係的小國家，構成極大吸引力，喊話拉攏的意味濃厚。

(旺報 )