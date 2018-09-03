大量廢棄物進口台灣 義美總經理不滿砲轟

2018年09月03日 18:54 中時 吳奕萱

全球廢棄物大量進口台灣引發不少關注，義美食品總經理高志明今透過個人臉書「環保食安志工」表示， 要求政務官給個政策理由，為何讓「廢棄物」大量增加進口？

高志明發表以下幾個評論：1、難道「政務官」從來沒有看過台灣各都市、鄉鎮的收購壞銅舊錫、簿仔紙等，以維持居住環境的整潔的，都是年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑，皆屬「無力者．無言者」的貢獻嗎 2、台灣禁止砍伐森林、必須要進口「廢紙」來補充進口珍貴、價格較昂貴的原生紙漿之不足，已行之數十年；無人反對。其他幾種可供做原料的單純「廢料」進口，也沒有很多反對聲音。

第三、台灣並無足以傲視全球的「大量廢棄物」處理技術；國內很多產業廢棄物的處置都面臨問題，也沒有足夠的最終處置場；為何容許增加廢棄物進口？第四、縱使有再好的廢棄物處理技術，最終還是會產生殘渣廢棄物，這些廢棄物到底要棄置於何處？

再者，增加廢棄物進口，一定有受益者，所以，當台灣本土年長、弱勢、低收入的歐巴桑、歐吉桑等「無力者．無言者」的生存空間受到打擊、壓縮時；受益者就應該拿出部份利益，補償「受害者」！而且，絕大部份的廢棄物可能成為「污染物」，其最終處置，都會影響到所有台灣住民的生活品質、環境、與未來健康，到底有何政策理由必須要如此做？

高志明也強調，以上若他講錯，請反駁他，不要講些五四三的理由！

(中時 )