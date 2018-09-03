台南牡蠣受損逾3成　文蛤災情才正要浮現

2018年09月03日 18:55 中時 莊曜聰

0823雨災後養殖業遲發性災害逐漸浮現，除牡蠣死亡3成外，近日放晴後，文蛤池也陸續出現文蛤暴斃情形。（莊曜聰翻攝）

0823豪雨及後續西南氣流帶來的雨量，對台南沿海養殖業造成不小衝擊，台南七股、北門潟湖養殖的牡蠣，因為海水鹽分降低，死亡率已在3成以上，也影響蚵肉收成，當地漁民已陸續完成天然災害補助申報，但文蛤災情才正要浮現，明天申報將到期，南市農業局指出，後續若有災損，漁民一樣可以申報，將視狀況專案處理。

因為雨勢過大，加上上游排水挾帶泥沙土石，使得養殖在潟湖的牡蠣以及海埔新生地的文蛤受到很大影響，不但水質變得混濁，海水鹽度瞬間驟降，只有平常的4分之1不到，牡蠣首當其衝，一撈上來都陣亡，文蛤好不到哪裡去，由於鹹度不足，養殖戶也無法抽海水補充，只能祈禱放晴後文蛤能挺過去。

七股漁民向市議員蔡蘇秋金陳情，3日會同南市農業局、七股區公所相關人員舉辦說明會，也到魚塭現勘了解狀況，農業局漁業科科長吳國霖表示，目前牡蠣的災情比較明顯，區漁會提出資料，漁民也陸續到公所登記，4日可望完成申報。

吳國霖說，文蛤的部分依當下狀況，受害比例不高，但畢竟遲發性災害需要時間觀察，雖然雨災的天然災害補助申報4日到期，但養殖戶後續若發生文蛤大量死亡的情形，仍可照程序申報，相關部門將會同水試所人員實勘，若達2成以上受損，將依專案申請補助，養殖戶可先向公所登記。

秋節將至，牡蠣及文蛤的市場需求會逐漸增加，產地傳出災情，不僅價格上漲，養殖戶獲利也不及損失，對漁民及消費者來說都不是好事情。

(中時 )