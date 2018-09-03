蔣萬安、洪淇及郭少軒組成最完美CP 稱職代言狂5夏祭青年盃

2018年09月03日 18:48 中時電子報 綜合報導

國民黨青年部主辦的第一屆狂5夏祭青年盃比賽，於9/1、9/2舉辦總決賽，從全台各區通過2000多人海選的方式，選出各15組彈唱組與14組街舞組及12組鬥牛組參與總決賽！

蔣萬安委員搭配洪淇及郭少軒3人組成最完美稱職的代言CP，洪淇與郭少軒兩位從初賽開始便在台下仔細觀看參賽者們的演出，除了協助公司把關師弟妹的人選之外，她們親身分享比賽經驗替年輕參賽者們加油打氣！蔣萬安委員更是親自組隊參與鬥牛表演賽，身體力行是位非常稱職的代言人！

圖／國民黨青年部 提供

洪淇與郭少軒齊聲表示，此次青年盃活動真的非常有意義，謝謝辛苦的翁紹輝主任與工作人員們，讓年輕人能有舞台展現活力，踏出實踐夢想的第一步！入選彈唱與街舞總決賽參賽者們的優異演出，讓洪淇與郭少軒相當驚艷，洪淇說：「目前參與決賽的參賽者中，公司已有看中的師弟妹人選，決賽後會進行接洽，從初賽到決賽看到參賽者們的表演，很開心年輕人們越來越厲害了！」郭少軒說：「被公司選中的師弟妹人選，公司將進行培訓，通過培訓者即可出道，將能與我們一起演出公司製作的新戲，很期待師弟妹們的誕生，終於可以當師姐了！」她們更說：「如果有機會其實蠻想跟男神萬安委員一起拍戲，昨天看鬥牛表演賽直播，萬安男神上籃相當帥氣！！」

(中時電子報)